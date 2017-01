Midnight Sounds lanza o seu primeiro álbum e presenta na Coruña un traballo de contrastes e estilos afastados

O grupo Midnight Sounds lanzou o seu primeiro álbum 'Chapter I', un traballo de "contrastes, estilos moi afastados que se mesturan e xiros dentro de cada un dos nove temas que o compoñen", tal e como destacan os seus promotores. E para facelo, protagonizan este venres un concerto na Coruña a partir das 23,00 horas no Playa Club.

"Adoita dicirse que os primeiros discos dunha banda sempre son os mellores. E agora enténdoo. Non sentes a presión de ter que compoñer baixo a planificación dun lanzamento, e iso nótase, porque non forzas que as ideas saian. É todo máis natural", expuxo o compositor, guitarrista e fundador da banda Carlos López.

Non en van, todos os temas do álbum están "moi coidados" e, aínda que poida soar "contraditorio", fixéronse "para a xente, pero sen pensar na xente".

"Primeiro tennos que convencer a nós. Non nos podemos guiar polo que a xente quere escoitar, senón polo que nós queremos trasmitir", secundou, pola súa banda, o baixista do grupo, Andrés Castro.

NACEMENTO DA BANDA

O proxecto Midnight Sounds comezou en 2011 cando Carlos López enviou a un concurso de música un par de maquetas de temas instrumentais gravados na casa. Finalmente, resultou gañador co premio de mellor banda local e finaliza como terceira mellor de España.

Ante o compromiso de ter que tocar o concerto de mellor banda local, reuniu o resto de integrantes desa formación orixinal, da que hoxe en día só permanece Andrés.

"Foi un ano de loucura. O disco é incrible, pero se me contan hai un ano que ía estar tan satisfeito co resultado dubidaríao", recoñeceu o fundador ao falar deste disco.

UN ANO EN QUE SE COMPLETOU A BANDA

Así, foi un ano no que Midnight Sounds se tivo que readaptar completamente ao pasar de ser unha banda instrumental a banda con voz (Ramón Barba) e á chegada de Anxo Silveira á batería.

Carlos López explicou que, en cada canción do disco, "non sabes o que vas atopar". "Pode que esteas a escoitar rock duro e ao momento cambiar a metal, jazz ou funky", asegurou.

É así a forma que teñen de entender cada canción, como "un lenzo en branco onde o único importante é transmitir unha idea ou un sentimento". "Todo o demais é recursos para chegar a cumprir ese obxectivo", agregou.

O disco foi gravado a finais de 2016 nos estudios do cantante e produtor Iago Pico, en Pousada Son Studios, unha experiencia da que o grupo se sente "especialmente satisfeito". En palabras do propio Iago Pico, este disco sitúase no nivel top en canto a discos de rock progresivo que hai na actualidade en España".