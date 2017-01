AUGC de Lugo denuncia o uso de patrullas de seguridade cidadá para recepcionar denuncias de violencia de xénero

A Asociación Unificada de Guardias Civiles de Lugo (AUGC) denunciou que "se está a utilizar patrullas de seguridade cidadá" no sur da provincia luguesa, concretamente na área de influencia de Monforte de Lemos, para recepcionar denuncias de violencia de xénero.

Esa patrulla ou patrullas que prestan servizo no chamado núcleo de Sarria compostas polos postos de Sarria, A Pobra de San Xiao, Samos e Bóveda, "ademais de dar seguridade cidadá aos mais de 20.000 habitantes dese núcleo de concellos, son requiridos para recepcionar denuncias de violencia de xénero, deixando así de atender a seguridade dos anteriores municipios", segundo critica a asociación.

Ao respecto, indicou que a finais da semana pasada unha patrulla do Posto de Samos encargada de cubrir a seguridade cidadá do núcleo de Sarria "foi avisada para que se trasladase á localidade da Pobra de San Xiao, co fin de recepcionar unha denuncia de violencia de xero, tendo que facerse cargo a citada patrulla de todas as dilixencias, segundo parece ser, por unhas normas ditadas pola superioridade".

AUGC cre que "non se está a atender ben ás vítimas de violencia de xénero" no núcleo de Sarria", posto que, ao seu xuízo, "este tipo de dilixencias teñen trato personalizado, respectuoso e preferente, o que fai que a denuncia debe ser recepcionada por persoal especializado, formado e habituado á recepción e trato deste tipo de denuncias".

Neste sentido, esta asocación considera que desa formación "carecen moitos dos axentes de Seguridade Cidadán", no que a recepción de denuncia se refire".

"Debido a ese trato preferente, a patrulla deixa de atender a seguridade cidadá para envorcarse na vítima como é evidente, pero non soa esa patrulla involúcrase, xa que ao ser un delito hai que deter o autor como unha das primeiras actuacións, sendo necesaria a actuación doutra patrulla chegado o caso", segundo explica a AUGC.

DIRECTRICES "ERRÓNEAS"

"A AUGC cre que esas directrices son erróneas e así comunicoullo nunha recente reunión ao coronel xefe interino da Comandancia de Lugo" indicou, ao tempo que engadiu que nos próximos días esta asociación solicitará unha reunión co subdelegado do Goberno en Lugo para trasladarlle esta problemática, entre outras da provincia.

A AUGC solicitou unha reunión co coronel xefe interino da Comandancia de Lugo para tratar este asunto entre outros.