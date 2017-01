A deputada de En Marea Eva Solla denunciou que iniciativas aprobadas no Parlamento de Galicia "caen en saco roto" e "non se cumpren" como a solicitude de traspaso de competencias en saúde penitenciaria por parte de Goberno central á Administración autonómica.

Nunha rolda de prensa celebrada este luns, a tamén vicepresidente segundo da Mesa do Parlamento avanzou que nesta mesma xornada levará ao órgano de goberno da Cámara unha proposta para pedir información á Xunta sobre as xestións realizadas para dar cumprimento á iniciativa aprobada en maio de 2015 sobre esta cuestión.

E é que, segundo censurou, son "múltiples" as ocasións nas que se aproban iniciativas que "caen en saco roto", feito ante o que, na súa opinión, a Mesa do Parlamento "debería preocuparse polo cumprimento".

"Máxime cando estamos a falar dunha iniciativa que se aprobou por maioría de todos os grupos presentes nesta Cámara", asegurou a parlamentaria de En Marea que cualificou de "vergonzoso" que os deputados "non saiban que acontecen" coas propostas aprobadas.

Por iso, avanzou que, no caso de que a súa proposta non sexa aprobada pola Mesa, En Marea estudará tomar outras medidas como a petición de "modificación do regulamento do Parlamento xa que "non é normal que ante "todo o que non teña obrigatoriedade non se ofreza ningún tipo de explicación de por que non se cumpre".