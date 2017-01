Ferido con queimaduras un mozo na Estrada (Pontevedra) ao manipular un queimador da cociña

Un mozo resultou ferido este luns con queimaduras na cara e nun brazo mentres manipulaba un queimador da cociña no municipio da Estrada (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o ferido, segundo indicaron os técnicos sanitarios, foi trasladado por particulares ata o centro de saúde da localidade, onde o esperaba unha ambulancia.

Faltaban uns minutos para as 12,00 horas deste luns cando Urxencias Sanitarias informou ao 112 Galicia do suceso e indicou que no lugar de Enviande había unha persoa ferida a causa dunha explosión.

Por iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia pasou aviso aos Bombeiros de O Deza e ao GES da Estrada. Unha vez no domicilio confirmaron que non houbo incendio e que se descoñecen as causas que motivaron a explosión.

Os axentes da Guardia Civil e de Protección Civil tamén se desprazaron ao lugar dos feitos, así como o persoal do servizo da empresa subministradora do gas.