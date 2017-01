Seis feridos nunha colisión en Mos (Pontevedra) e outros dous en choque de dous turismos en Porto do Son (A Coruña)

Seis persoas resultaron feridas este luns nunha colisión múltiple por alcance rexistrada no termo municipal de Mos (Pontevedra) e outras dúas en choque de dous turismos en localidade coruñesa de Porto do Son.

Segundo informou o 112 Galicia, en Mos aconteceu sobre as 8,15 horas unha colisión por alcance entre cinco turismos na autovía A-55, en torno ao punto quilométrico 10.

Tras recibir o aviso dun alertante, o Centro de Atención as Emerxencias do 112 pasou aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Baixo Miño e aos membros do Servizo Municipal de Emerxencias da localidade.

Os seis feridos, todos eles de carácter leve, segundo os datos do 112, foron atendidos no mesmo lugar por técnicos sanitarios. Mentres, o persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirido por o CAE 112 Galicia.

PORTO DO SON

Por outra banda, dúas persoas resultaron feridas ao colidir dous turismos en Porto do Son cando circulaban á altura da Capela de Caamaño. Ao chocar entre eles, ademais, alcanzaron un autobús de liña que estaba parado na vía, pero ningún dos pasaxeiros do autocar resultou ferido.

Non obstante, os ocupantes dos vehículos necesitaron asistencia sanitaria, polo que foi mobilizado o 061 tras recibir o aviso deste sinistro acontecido sobre as 10,30 horas.

Ademais foron avisos os axentes de Tráfico e da Policía Local. Tamén, solicitouse a colaboración dos efectivos de Protección Civil e informouse os Bombeiros de Ribeira. Persoal do servizo de conservación da estrada tamén se achegou ao punto do accidente.

Urxencias Sanitarias indicou ao persoal do 112 Galicia que, finalmente, foron dous os feridos que evacuaron o Hospital do Barbanza.