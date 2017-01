O capelán que denunciou abusos nos 'miguelianos' querelarase a próxima semana contra tres curas defensores do líder

O capelán que denunciou os abusos sexuais que supostamente cometéronse na Orde e Mandato de San Miguel Arcángel, coñecida como dos 'miguelianos', presentará a próxima semana unha querela por presuntas calumnias contra tres sacerdotes que defenden o líder da Orde, Miguel Rosendo, así como contra un xornalista dun diario dixital.

Así o comunicou a Europa Press a súa letrada, Ana Regueira -quen na causa dos 'miguelianos' exerce a acusación en representación de familiares vinculados a esta Orde-, que indicou que esta decisión se produce despois de celebrar este luns nun xulgado da cidade de Madrid os tres actos de conciliación pendentes.

Este proceso iniciouse a partir dun artigo publicado por un xornalista no seu medio de comunicación, no que se facía eco dunha carta en defensa de Rosendo asinada polos tres sacerdotes. Segundo manifestou Regueira, en vista das acusacións verquidas, o capelán decidiu interpoñer querela contra eles, para o que previamente se esixe celebrar actos de conciliación.

Así as cousas, Regueira indicou que os sacerdotes Eduardo L.B. e José Luis C.L., como xa fixo o pasado mes de novembro o terceiro cura, José Ignacio M.S., non se aviñeron este luns a recoñecer ningún dos puntos solicitados polo demandante da conciliación, o capelán Isaac de Vega. Pola súa banda, o xornalista citado non compareceu.

Isaac de Vega solicitaba por medio deste acto que todos eles se retractasen e recoñecesen "que é absolutamente falso que cometera falso testemuño nas súas declaracións testificais" no marco da causa dos 'miguelianos', que "non é o instigador da narración de feitos" que deu lugar ao caso e que "non difundiu calumnia ningunha" contra Miguel Rosendo.

En declaracións a Europa Press, Eduardo L.B. confirmou que no acto deste luns tanto el como José Luis C.L. reafirmáronse en todas as súas declaracións, e, aínda que admitiu que para sacerdotes é "desagradable estar nisto", asegurou que están "felices de que poida saír á luz a verdade deste asunto, e nun xulgado fóra do de Tui".