Sareb constrúe 4.100 vivendas de prezo medio, entre outras comunidades en Galicia

A Sociedade de Xestión de Activos Procedentes da Reestruturación Bancaria (Sareb) conta actualmente cunha carteira dunhas 4.100 vivendas en distintas fases de construción, repartidas por toda España e que sairán ao mercado a un prezo medio, segundo detallou o director de Desenvolvemento Inmobiliario do denominado 'banco malo', Andrés Benito.

En canto á súa situación, repártese por toda a xeografía do país, fundamentalmente en Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Zaragoza. En opinión de Benito, case todas as capitais de provincia españolas presentan xa demanda de nova vivenda, non só as grandes cidades.

A entidade participada polo Estado a través do FROB e por entidades financeiras figura así como un dos principais promotores de novas vivendas no país, coincidindo coa recuperación que experimenta o sector residencial.

Case a metade dos pisos que Sareb ten en distintas fases de construción forman parte de promocións que 'herdou' en desenvolvemento, isto é sen acabar de construirse. A institución estase a encargar da súa conclusión e posterior venda.

Outro lote de entre 1.300 e 1.400 vivendas son as que a entidade que preside Jaime Echegoyen está a levantar nuns trece solos da súa propiedade.

A elas sumarase proximamente o inicio da construción doutros 600 pisos que se levantarán en virtude do acordo que Sareb recentemente asinou con ao redor dunha decena de inmobiliarias para edificar xuntos vivendas en solo da súa propiedade.

DE PREZO MEDIO

Os pisos que levanta Sareb son de primeira residencia e destinados a unha demanda de tipo medio, segundo detallou o directivo da entidade tras participar nun encontro inmobiliario do IESE.

Sareb comercializa as vivendas que constrúe a través de catro sinaturas intermediarias que seleccionou mediante concurso público. Trátase de Servihabitat, Haxa Real Estate, Altamira e Solvia.