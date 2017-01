O voceiro do PSdeG-PSOE no Parlamento galego, Xoaquín Fernández Leiceaga, cualificou como unha "oportunidade perdida" a ruptura das negociacións entre a Marea Atlántica e o grupo municipal socialista sobre os presupostos deste ano.

A preguntas dos xornalistas, coincidindo cunha rolda de prensa en A Coruña sobre a situación dos terreos de La Solana e o hotel Finisterre, manifestou que, nestas reunións -que romperon este xoves tras achegar posturas ambas as dúas partes na xornada do mércores-, o grupo municipal socialista "fixo os deberes".

Tamén defendeu que negociou "en función dos intereses dos cidadáns". Por iso, lamentou a decisión da Marea Atlántica, que anunciou que romperan as negociacións por entender que se quebrara "o clima de confianza" despois dun comunicado feito público polo PSOE con acordos que dende o executivo negaron.

POSIBLE VETO A MAR BARCÓN

Do partido instrumental, dixo tamén que está "excesivamente centrado en vetar", incluíndo nesta afirmación o posicionamento de Marea Atlántica sobre o papel do voceiro de En Marea no Parlamento galego, Luís Villares, no Consello das Mareas.

Con todo, non se quixo posicionar ao ser preguntado se entendía que o veto ás negociacións en A Coruña era pola presenza de Mar Barcón na conxestión dun dos proxectos, o Clúster da Saúde.

"Non me atrevo a ir máis alá", sinalou Leiceaga. Non obstante, indicou que non lle parece "razoable" que unha cuestión deste tipo "impida un pacto".

Na mesma liña, dixo que o chama a atención "que os novos actores -da política- sexa os que teñen máis dificultades para entender as regras. Mentres, instou a "un esforzo de todos" para chegar a un acordo.