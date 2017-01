Sés ofrece un concerto en Vigo este próximo sábado despois de esgotar as entradas en A Coruña, Narón e Ourense

Sés continúa a xira de presentación do seu novo traballo, 'Opoñerse á extinción', o próximo sábado 4 de febreiro en Vigo, concretamente no Auditorio do Mar. Faino despois de esgotar as entradas en A Coruña, Narón e Ourense.

Ademais, ofrecerá outros dous concertos no mes de febreiro, un o 11 de febreiro no Pazo dá Cultura de Pontevedra e outro o 18 no auditorio municipal de Burela. Logo dará senllos concertos en Madrid e Bilbao.

As entradas para este concerto poden comprarse na plataforma Ticketea, segundo indicaron nun comunicado dende Komunika Kultura.

'Opoñerse á extinción' é o cuarto álbum de Sés --María Xosé Silvar--, que segue sendo "pura forza, inconformismo e paixón". Nel segue a liña do seu inconfundible estilo, que a levou a converterse nunha das artistas máis relevantes do país nos últimos anos.

"Creo que é un traballo humilde, sincero e profundamente namorado da cultura á que pertence. É un disco de amor", explicou a propia Sés.