Ameazan con levar á Xunta aos tribunais da UE por non protexer o patrimonio arqueolóxico

A asociación Irmandade Illa de Tambo, o colectivo A Forneiriña e outras entidades e colectivos anuncian que denunciarán á Xunta perante organismos internacionais “o incumprimento dos convenios en materia de protección do patrimonio, a indefensión e as ameazas para a supervivencia do patrimonio arqueolóxico galego”.

Danos causados no petróglifo Chan do Carbón 3, ao carón do Parque da arte rupestre de Campo Lameiro | Fonte: Irmandade Illa de Tambo

Ademais, din, demandarán a intervención do Consello de Europa e dos organismos de control de fondos europeos para que aclaren o emprego de fondos europeos que, din, “en nada contribuíron na preservación do patrimonio”. E é que consideran “inxustificado” o que gasta a Xunta en coidar dos petróglifos do país. Pero, canto gasta a Consellería de Cultura na defensa deste patrimonio cultural?. Máis na web colaboradora Historia de Galicia.