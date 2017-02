Case 4.000 traballadores da Xunta poden ser despedidos sen indemnizacións

A Lei de Medidas Fiscais, Administrativas e de Ordenación, que actúa como lei de acompañamento aos Orzamentos da Comunidade, pode provocar que case 4.000 traballadores da Xunta poidan ser despedidos sen recibir compensacións económicas. Esta normativa, que será aprobada este febreiro, recolle a posibilidade de cesar a estes empregados públicos con vínculo laboral temporal sen abonarlles indemnización algunha.

Protesta dos funcionarios polo recortes diante da EGAP

Entre os cambios normativos que inclúe esta lei de acompañamento atópase a creación dunha disposición transitoria primeira bis na Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia, que pasa a regular ao persoal laboral temporal que desempeñe postos de traballo de persoal funcionario, que será o principal afectado por esta nova normativa.

Nas administracións públicas autonómicas conviven tres tipos diferentes de empregados; o persoal funcionario (vínculo administrativo e sometido a normativa de función pública); o persoal estatutario (presente exclusivamente nos servizos de saúde, con vínculo administrativo e rexido polo seu propio Estatuto Marco); e polo último, o persoal laboral (vínculo laboral rexido polo Estatuto dos Traballadores e o Convenio Colectivo que lle resulte de aplicación, sen prexuízo do respecto á normativa de función pública).

Complexo administrativo da Xunta en San Caetano | Fonte: eldiario.es

Os funcionarios temporais

Dentro do colectivo do persoal laboral, que esta formado por milleiros de empregados públicos en Galicia, unha alta porcentaxe deles atópanse contratados temporalmente e, a inmensa maioría deles, en fraude. Segundo apunta Fabián Valero Moldes, especialista en Dereito do Traballo, Seguridade Social e persoal ao servizo das Administracións Públicas, “nin a normativa nin a xurisprudencia establecen ningún tipo de indemnización no caso do cesamento dun funcionario interino”.

Pola contra, o Estatuto dos Traballadores e a xurisprudencia si que establecen dereito á indemnización para o caso do cesamento do persoal laboral temporal ou do persoal laboral con contrato de interinidade. A protección dos empregados públicos temporais con vínculo laboral incrementouse recentemente tras as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, de aí este cambio normativo que agora executa a administración galega.

Que é o que pretende entón a Xunta con esta Lei de acompañamento?. Segundo apunta este avogado especialista no seu blogue, o que a Xunta quere conseguir é “cesar a miles de empregados públicos temporais sen abonarlles indemnización algunha, pero tamén, impedirlles ser indemnizados no futuro a pesar de estar contratados anteriormente de forma fraudulenta”.

A disposición transitoria que a Xunta, suliña, tenta pór en marcha establece que procederá a transformar miles de prazas de persoal laboral en prazas de persoal funcionario. “Ante este cambio na natureza da praza, os empregados públicos temporais con contrato laboral que as ocupan só terán dúas opcións, ou aceptar que o seu contrato de traballo temporal se transforme nun nomeamento como funcionario interino, ou ben o seu cesamento”, engade.

“Sexamos claros. A Xunta de Galicia pretende chataxear, (non hai outra expresión que poida definilo), aos empregados públicos máis vulnerables e precarios, que son os traballadores temporais. Pretende obrigarlos a escoller entre pan para hoxe (aceptar o cambio de nomeamento e manter o vínculo uns meses) ou fame para mañá (ser cesados no primeiro concurso de traslados de persoal funcionario sen dereito a ningún tipo de indemnización)”, apunta.

Que teñen que facer os afectados?

Os traballadores que teñan a condición de indefinidos por sentenza polo menos terán a opción de ser indemnizados a razón de 20 días por ano traballado e posteriormente inscribirse nas listas de contratación, e mesmo defender a nulidade ou improcedencia do seu cesamento. Con todo, todos aqueles que non teñan denunciando a fraude da súa contratación non terán outra opción que aceptar o cambio á condición de funcionarios interinos e a perda dos seus dereitos previos, pois non se lles ofrecerá indemnización algunha.

“Se algo está claro nestes momentos é que os empregados públicos da Xunta de Galicia cun contrato laboral temporal que poida estar en fraude deben denunciar xudicialmente esta condición para lograr o seu recoñecemento como persoal indefinido. Só desta forma poderán loitar de forma efectiva fronte á chantaxe da Xunta de Galicia, tendo opcións de anular o seu cesamento ou polo menos de ser indemnizados”, apunta Fabián Valero.

Críticas dos sindicatos

Tamén os sindicatos alertan desta situación e chaman a este colectivo a tomar medidas. “O que pretende a empresa (Xunta de Galicia) é despedir aos traballadores temporais sen indemnización ningunha”, denuncia CIG-Autonómica. Unha situación que, di, tamén afrectará aos fixos que queden nas prazas que se funcionaricen xa que quedarán "a extinguir", “polo que perden os dereitos de concursar ou promocionar.”.

Este sindicato tamén critica que estes litixios vaian “aos xuzgados do contencioso administrativo, onde a Xunta ten as portar xiratorias ben engraxadas e non teñen problemas para gañar, aínda que non teñan razón”, e apuntan o caso do titular do xulgado nº2, ex director xeral da asesoría xurídica da Xunta de Galicia.

Tamén a Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF) acusou á Consellería de Facenda de tratar de "burlar por lei" o dereito á indemnización dos milleiros de traballadores temporais da Xunta.

Este sindicato denuncia que Facenda planea, por lei, "converter todo o persoal laboral temporal en funcionarios interinos", coa intención de "evitar o pagamento" da indemnización. Así, lembra que no ámbito da Función Pública galega, a taxa de temporalidade do persoal laboral temporal supón o 36% do total do equipo de todo o persoal laboral. É dicir, en caso de despedimento, engade, máis de 3.600 traballadores temporais suxeitos ao réxime do dereito laboral terían dereito a ser indemnizados con 20 días por ano traballado.

Facenda cualifica de “falsas” as acusacións

Pola súa banda, Facenda nega estas acusacións, que cualifica de “falsas”, e explicou nun comunicado que na Lei de Emprego Público de 2015 estableceuse unha disposición transitoria 1ª que estableceu os procesos de funcionarización do persoal laboral fixo.

Ademais, lembra que Goberno galego que se pactou cos sindicatos (en setembro de 2016) para desenvolver xa estes procesos no ámbito de bombeiros forestais e do Consorcio, pero a lei de Emprego "non recollía que pasaba se as prazas que se funcionarizan estaban ocupadas por persoal laboral temporal".

Agrega que era necesario prever que pasaba nestes casos. Por iso, introdúcese unha disposición transitoria 1ª BIS (que complementa a xa existente), que establece que cando se modifiquen as Relacións de Postos de Traballo e se determinen as prazas que pasarán a ser ocupadas por funcionarios, se esa praza a ocupaba temporalmente persoal laboral temporal, agora a seguirá ocupando de forma temporal como persoal funcionario interino "para evitar discriminacións".

Esta disposición transitoria BIS recolle "expresamente" -remarca Facenda- que, en caso de extinción da relación laboral, "se procederán a efectuar as compensacións indemnizatorias pertinentes precisamente para garantía dos traballadores".

Os novos artigos da lei

O que recolle a disposición transitoria primeira bis na Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia: