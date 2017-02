Como conseguiu sobrevivir durante tres días á deriva o mariñeiro galego do Senefand 1

Fernando Argibay, xefe de máquinas do Senefand 1 e único sobrevivente galego do naufraxio do buque, narrou este martes ante os medios os angustiosos minutos vividos durante o suceso e a travesía de tres días á deriva que sufriu, xunto con sete compañeiros, ata que foron rescatados, algo que lle deixou "moralmente decaído". "Vou pensar moito volver ao mar", sentenciou.

Fernando Argibay, xefe de máquinas do Senefand 1, afundido fronte as costas do Senegal nun novo naufraxio dun buque galego | Fonte: EP

Á súa chegada desde Senegal a Galicia, o mariñeiro moañés agradeceu o apoio recibido por parte da armadora viguesa, Profand, as autoridades e as empresas que "deixaron os seus barcos" para buscalos despois do afundimento do Senefand 1, sucedido o pasado 8 de febreiro, á vez que pediu "intimidade" para el e para a súa familia.

Visiblemente emocionado, lembrou aos seus compañeiros aínda desaparecidos, especialmente ao patrón do buque, o galego Vicente Pazos, "unha das perdas que lamentamos", dixo.

O xefe de máquinas viu por última vez ao outro galego embarcado no Senefand 1 pouco antes de que o barco dera a volta, dentro da ponte de mando. "Achegueime ao cristal, mirei para dentro e vin a Vicente alí, e griteille 'Vicente, Vicente!', pero el mirou para o min e quedou queto", apuntou.

Durante os días que os sobreviventes permaneceron á deriva, tres, o galego perdeu "a esperanza" de atopar ao patrón, que cre que permanecía dentro da ponte de mando ao afundirse o buque. "Se o atopasen, que alegría, pero non. Era máis probable que atopasen ao engrasador e ao outro mariñeiro e tampouco os atopamos", lamentou.

EXCESO DE PESO

O relato do xefe de máquinas arrinca sobre as 21,00 horas do 8 de marzo, cando o Senefand 1 zozobrou tras subir a carga. "Vimos que o saco viña cargado, víase ben", lembrou Fernando Argibay, "para o barco que eramos nós había moita cantidade".

O exceso de peso, unido a que a rambla do barco estaba desprazada cara a estribor provocou a zozobra. "Démonos conta enseguida", ratificou o xefe de máquinas, que baixou entón ao corredor "a ver que pasaba".

"Vin vir ao cociñeiro e ao primeiro oficial, que me dixeron que había moita auga no parque de pesca", contou Argibay, que constatou a entrada de auga e que esta entrando "pola porta de popa". "Chamei ao engrasador e díxenlle 'vámonos xa'", xa que o barco "estaba zozobrando cada vez máis".

Naquel momento, o xefe de máquinas tivo que manterse á boia agarrándose "ao marco da porta" e nunha situación case horizontal, momento no que viu e chamou por última vez ao patrón Vicente Pazos.

"Tívenme que agarrar á varanda, de alí subín ao casco, á quilla de balance e á quilla, porque o barco xa se deu a volta", lembrou Fernando Argibay, que permaneceu neste punto, xunto ao engrasador e outro mariñeiro, ao redor de media hora.

NADANDO ATA AS BALSAS

Outros sete compañeiros, desde a auga, despregaran e uniran xa as balsas salvavidas e tentaron achegarse ao barco envorcado para recollelos. Con todo, "coa corrente que había era imposible".

"O barco empezou a afundirse e díxenlle ao engrasador 'hai que tirarse e nadar, hai que dar o todo polo todo e chegar ás balsas como sexa'", apuntou o sobrevivente, que subliñou que o engrasador era o único do tres que se atopaban sobre a quilla que tiña chaleco salvavidas, dado que cando empezou o naufraxio atopábase durmindo. "Eles tiráronse, eu aguantei un pouco máis e tireime, e nese momento o barco afundiuse", lembrou o xefe de máquinas.

Aínda que o tres quedaron á boia, só Fernando Argibay puido chegar ata a balsa salvavidas cos seus compañeiros. Desde a balsa, aínda puido falar co engrasador e o outro mariñeiro, ata que, finalmente, "perdeuse a súa voz". "Chamamos por el e non contestou, e de aí en diante andamos á deriva tres días ata que veu un barco e nos rescatou", indicou o xefe de máquinas. Tanto o patrón como os dous mariñeiros senegaleses permanecen aínda desaparecidos.

AS ÚLTIMAS BENGALAS

Durante o tres días que os sobreviventes pasaron á deriva, ata que foron rescatados na madrugada do domingo, estiveron "a lanzar bengalas aos mercantes que pasaban". "Tiñamos víveres, pero bengalas lanzámolas case todas, as últimas foron as que nos salvaron a vida", dixo.

Fernando Argibay dixo que non ten "nin idea" de por que a radiobaliza non se activou, aínda que "puido quedar enganchada na rede".

Desde a subida da carga ata o afundimento, o sobrevivente calcula que pasou unha media hora, aínda que o barco afundiuse por completo "en cinco minutos".

Fernando Argibay confesou sentirse "fisicamente ben", aínda que "moralmente decaído" e "algo canso". Sobre o seu futuro, aínda o deixa aberto á espera de recuperarse do susto: "Vou pensarme moito o volver ao mar".