Santiago Futsal suma ao final

Ficha técnica

Santiago Futsal 5: Chema Mella, Pablo Tallón, Catela, Ismael e Antonio Diz –cinco inicial- Pablo Mel, Hugo Sánchez, Álex Velasco, Dani Montes e Armando.

Ríos Renovables Zaragoza 4: Iván Bernar, Víctor Tejel, Retamar, Adri Ortego e Richi Felipe –cinco inicial- Óscar Villanueva, Iván Beltrán, Carlos García, Trasobares e Nano Modrego.

Goles: 0-1: Retamar (minuto 2). 1-1: Catela (8’). 2-1: Armando (11’). 3-1: Catela (16’). 4-1: Armando (18’). 4-2: Nano Modrego, de penalti (28’). 4-3: Nano Modrego (29’). 4-4: Adri Ortego (36’). 5-4: Catela (36’).

Árbitros: González Moreta e Sánchez Chamorro. Amarelas a Catela, Hugo Sánchez, Isma e Pablo Mel nos locais e a Richi Felipe, Arturo e Adri Ortego nos visitantes.

Incidencias: partido da 20ª xornada da LNFS disputado no Multiusos Fontes do Sar ante arredor de 450 espectadores.



Con sufrimento a ao final, pero obxectivo acadado ante Zaragoza, rival directo. Cun gol de Catela de falta a falla de tres minutos, quince segundos despois do 4-4 do Zaragoza e logo de desperdiciar unha vantaxe de tres goles (4-1). Armando fixo dous goles e Catela firmou un hat-trick, e Santiago Futsal suma xa 25 puntos, once por riba do descenso e a unha vitoria do oitavo posto que dá acceso ao play-off.



Sorprenderon os visitantes adiantándose no marcador cun gol de Retamar con apenas 60 segundos disputados. Santiago saiu durmido e tardou uns minutos en asentarse na pista, pero pouco a pouco foron chegando a ocasións locais. Santi tivo o empate pero detivo Iván Bernad, que nada puido facer ante Catela, que roubou un balón na área rival e fixo o 1-1. Co empate, os composteláns foron moi superiores e deixaron case sentenciado o choque. No minuto 11, Armando fixo o 2-1 tras unha gran xogada individual. Chema Mella, primeiro co pé e despois coa faciana, evitou o empate do Zaragoza, e Catela, tras parede con Antonio Diz, puxo o 3-1. Antes do descanso, roubo de Dani Montes e segundo de Armando para poñer o 4-1.



Pero tralo paso por vestiarios, os locais, que se cargaron axiña de faltas, víronse superados pola intensidade visitante. A quinta falta, unha man dentro da área, foi o 4-2 de Nano Modrego de penalti. Tan só un minuto despois, de novo Nano Modrego rematou de volea un saque de esquina para facer o 4-3. Aínda quedaban dez minutos e Santiago Futsal estaba condicionado polas cinco faltas. Adri Ortego fixo o empate a falla de catro minutos tras un rexeite na área. Partido novo con 4-4. Menos mal que pouco despois Juanjo Catela aproveitou un saque de falta directo para facer o 5-4 definitivo. Zaragoza tentouno con xogo de cinco, pero Santiago defendeuse con todo para sumar os tres puntos.

Santiago venceu 5-4 a Zaragoza na xornada entre semana. | Fonte: @Santiago_Futsal