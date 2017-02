O Parlamento volve mostrar a súa oposición á segregación de Ferroatlántica e esixe que se manteña o emprego

O Parlamento galego saca adiante de novo este mércores unha iniciativa na que se insta á Xunta a esixir á empresa Ferroatlántica o mantemento dos postos de traballo na Costa da Morte, á vez que pide que se vele pola non segregación das actividades de ferroaleación e de produción hidroeléctrica.

Este acordo unánime na comisión de Industria, tras unha iniciativa socialista -transaccionada cos populares--, chega despois de que o grupo Ferroglobe, dono de Ferroatlántica, anunciase a venda das súas centrais hidroeléctricas en Galicia, a pesar de que necesita a luz verde da Xunta para iso.

Precisamente, os traballadores de Ferroatlántica irán á folga o próximo 10 de marzo como forma de protestar polo acordo de venda das centrais e para defender "o futuro da comarca".

Entre outras cuestións, este acordo demanda á Xunta que traballe con Ferroglobe para conseguir o desenvolvemento dun plan de modernización das súas fábricas en Galicia que conte "co máximo respaldo social", así como para garantir o mantemento das condicións establecidas nos documentos concesionarios vixentes de explotación dos ríos Xallas e Grande.

Ademais, emprázase a que a Xunta velle por que "a perda por parte de Ferroatlántica SA da súa condición de titular dos aproveitamentos sinalados ante calquera acredor" será "causa de extinción destes termos establecidos nos documentos concesionarios".

VENDA "ILEGAL"

Respecto diso, a deputada socialista Loli Toja alertou de que "é un feito que a operación da venda está en marcha", o que ameaza a 400 postos de traballo, na que definiu como empresa capital para unha comarca cun desemprego do 20%.

Así, referiuse ao anuncio por parte do grupo propiedade de Villar Mir da venda dos seus 12 centrais hidroeléctricas en España por un valor de 255 millóns, destinada a recortar a súa débeda.

A finais de decembro xa se aprobou un acordo similar con apoio de todos os grupos. Nesta comisión o BNG tamén presentou unha iniciativa que pedía que a Xunta elaborase un informe sobre as actuacións levadas a cabo para impedir a segregación, así como un plan industrial para as fábricas de Cee-Dumbría e centrais hidroeléctricas, que tivo os votos en contra dos populares.

A deputada do Bloque Noa Presas cualificou de "algo absolutamente inaudito" que Ferroglobe vaia "anunciando a venda ilegal dun ben público que é de todos os galegos". Todo iso, "sen que o Goberno galego tome medidas inmediatas", ao que acusa de "estar ausente".

De tal forma, Presas reclama á Xunta unha "resposta máis contundente" para que impida a venda das centrais, porque "o que pretenden non se pode facer", xa que "non é posible especular" con "ese ben dos galegos".

Nesta liña, Pancho Casal (En Marea) recriminou que Villar Mir "debe pensar que segue vivindo na época en que era ministro do ditador", xa que "esa auga non é do señor Villar Mir, senón que é dos galegos".

SEN OFERTAS SOBRE A MESA DA XUNTA

Pola súa banda, Miguel Tellado (PPdeG) botou en cara á oposición a "demagoxia" para "sacar rédito do malestar dos veciños", á vez que subliñou o "compromiso rotundo" por parte do PP e a Xunta "con todos os traballadores de Ferroatlántica".

Ademais, asegurou que "encima da mesa da Xunta segue sen haber ningunha" oferta de venda en firme das centrais hidroeléctricas a pesar dos anuncios feitos pola empresa, polo que pide "xerar tranquilidade".

REXEITAMENTO A INICIATIVAS SOBRE ENERXÍA

En cambio, nesta comisión o PPdeG rexeitou varias iniciativas relativas á enerxía. Así, En Marea reclamaba baixar o limiar para acceder a axudas para evitar cortes de luz e ampliar a súa dotación, mentres que o BNG pedía instar o Goberno a que tome medidas para baixar a factura da luz.

Tamén vetaron os populares a iniciativa socialista que buscaba que a Xunta atenda ás posibles repercusións sobre as empresas auxiliares do automóbil ante a política proteccionista en Estados Unidos con Donald Trump como presidente.