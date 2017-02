A Xunta subvenciona a unha asociación de Venezuela cuxo secretario é directivo do PPdeG

Un directivo do PPdeG é o secretario dun dos colectivos de emigrantes máis beneficiados polas subvencións da Secretaría Xeral de Emigración. Trátase de José Antonio Alejandro González, quen compatibiliza o cargo de secretario da Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas co de vogal na directiva do Partido Popular de Galicia.

O presidente e secretario da Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, Roberto González e José Antonio Alejandro, respectivamente; canda o Rodríguez Miranda nunha reunión no despacho do Secretario a pasada semana

Na directiva dos conservadores galegos, González é compañeiro de Antonio Rodríguez Miranda, coordinador de Acción Exterior do PPdeG e asemade secretario xeral de Emigración do Goberno Galego.

Unha das máis beneficiadas nas axudas vía DOG

Na resolución das axudas aos programas de actuación das asociacións de emigrantes de 2016, a Hermandad foi a máis beneficiada con 30.000 euros. Na convocatoria de 2015 deste programa, conseguiu 28.761 euros

Na resolución das axudas aos programas de apoio estrutural de 2016, a Hermandad foi de novo a máis beneficiada con 21.000 euros. Neste mesmo programa, pero en 2015, a citada asociación levou 21.000 euros, sendo a que máis diñeiro recibiu empatada coa Xuntanza de Asociacións Galegas en Catalunya.

Acto de toma de posesión da directiva da Hermandad Gallega de Venezuela en Caracas, con Rodríguez Miranda e a 'reina' da Hermanda no centro | Fonte: canariosenlemundo.com

Convenios a dedo

Á marxe destas convocatorias públicas, a citada asociación recibe regularmente diñeiro da Xunta mediante convenios, un instrumento legal que permite ás administracións subvencionar discrecionalmente, a dedo.

Así, a Secretaría Xeral da Emigración aportoulle 60.000 euros en maio de 2016 para a “prestación de asistencia sanitaria farmacolóxica a persoas de orixe galega”. En maio de 2015 outorgáballe 70.000 euros para “contribuír á atención das necesidades socio-asistenciais básicas dos cidadáns galegos”. En xaneiro de 2015, o departamento de Rodríguez Miranda pagáballe 20.000 euros para o “desenvolvemento e mantemento dun software para a xestión dos programas da entidade”.

Segundo figura en varias convocatorias do DOG, por exemplo a destinada aos estudantes, os emigrantes galegos en Venezuela teñen que acudir á Hermandad a recoller documentación e información para poder participar en varios dos programas de axudas individuais convocados pola Xunta. Isto é posíbel gracias a Oficina de Información da Hermandad Gallega de Venezuela que, segundo un convenio asinado con Emigración, encárgase da “difusión e asesoramento á colectividade galega de programas e actuacións desenvolvidos a prol dos galegos residentes no exterior”. A Xunta subvencionou esta oficina con 20.000 euros o ano pasado e outros 20.000 euros en 2015.

En total, mediante diferentes instrumentos, a secretaría de Rodríguez Miranda leva aportado á Hermandad máis de 290.000 euros en dous anos.

Reunión en San Caetano

Miranda e González reuníronse a pasada semana en Santiago. A secretaría xeral prometeu que ía “intensificar a súa colaboración” con colectivos como a Hermandad e seguir “con especial atención os acontecementos en Venezuela”. Na nota a Xunta asegura que a Hermandad é a máis numerosa das asociacións de emigrantes do país, con máis de 25.000 familias galegas asociadas. Segundo o os últimos datos do Padrón de Españois Residentes no Estranxeiro do Instituto Nacional de Estatística a 1 de xaneiro de 2016, residen en Venezuela un total de 46.095 galegas. Polo tanto, segundo os datos divulgados polo Goberno, serían socios da Hermandad máis do 54% dos galegos en Venezuela.

Denuncia de irreguralidades ao fío da fallida compra dun campo de golf

A relación entre a Xunta e a Hermandad xa foi noticia en 2015. Daquela a Comisión Coordinadora da Agrupación Galaica, da Hermandad Gallega de Caracas, que remitiu unha carta ao secretario xeral de Emigración, sobre a posible disposición irregular de subvencións e axudas da Xunta de Galicia para fins distintos aos que deron lugar a súa concesión. Daquela o PSdeG preguntou á Emigración se controlaba o destino do diñeiro enviado a Venezuela, ante as noticias de que a Hermandad pensaba comprar un campo de golf.