O BNG reclamou á Xunta a recuperación da "xestión pública e os saltos hidroeléctricos" nun "acto simbólico" celebrado este domingo no encoro da localidade ourensá de Os Peares.

Acompañadas por un grupo de militantes, as deputadas nacionalistas Noa Presas e Olalla Rodil despregaron sobre os muros do encoro dúas pancartas coas lemas: 'Galiza produce, Madrid consume' e 'Tarifa eléctrica galega'.

Segundo informou a formación frontista a través dun comunicado, con esta acción o Bloque pretende "demostrar que é posible actuar desde as institucións para regular o mercado eléctrico" para, deste xeito, permitir que os cidadáns galegos poidan "beneficiarse da condición de produtora enerxética de Galicia".

"Das 44 centrais de grandes hidráulicas operativas na actualidade en Galicia, 31 delas foron impulsadas durante a ditadura franquista, de forma allea aos intereses e necesidades de Galicia e xerando grandes custos sociais e ambientais", declarou Rodil.

Como exemplo do "nulo beneficio" que reciben as poboacións que reciben "o impacto" dos encoros, Rodil lembrou que as localidades de Portomarín e O Saviñao, próximas ao encoro de Belesar, "estiveron ata cinco días sen luz" tras o temporal de vento e choiva de principios do mes de febreiro. "Con xestión e control público isto non pasaría", apostilou Rodil.

RECUPERACIÓN DOS ENCOROS

Pola súa banda, Noa Presas apuntou que "moitas das concesións" públicas ás eléctricas están "a piques de caducar", polo que instou á Xunta a "que recupere a xestión pública dos saltos hidroeléctricos mediante unha empresa pública".

Tras isto, manifestou que "nun momento no que todo o mundo fala de pobreza enerxética" o BNG quere pór o foco en que Galicia posúe "riqueza enerxética" e que "é hora" de que "construcións amortizadas" como os encoros "revertan no ben dos veciños". "Estamos a regalar os recursos a cambio de nada", resolveu.