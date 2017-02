O cadáver de Baiona pode ser do mozo desaparecido no verán

Varios indicios apuntan a que o cadáver achado este sábado nunha zona de monte na localidade pontevedresa de Baiona pertence a Iván Durán Valverde, o mozo de 30 anos desaparecido o pasado mes de agosto neste municipio costeiro.

Iván Durán Valverde, desaparecido en Baiona | Fonte: SOS Desaparecidos.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes da investigación, preto do corpo foron achadas tanto unha mochila como unha pistola. De feito, o achado desta última reforza a hipótese de que o mozo se puido quitar a vida.

Dentro da mochila, precisaron as mesmas fontes, atopáronse unhas lentes --todo apunta a que poderían pertencer ao novo-- e unha bala sen percutir. A isto súmase a proximidade da vivenda do mozo ao lugar onde foi achado o cadáver.

No entanto, a pesar destes indicios, aínda non se coñecen os resultados das probas de ADN nin da autopsia practicada ao corpo, que foi atopado en avanzado estado de descomposición.

Con todo, o pai de Iván, Juan Durán, asegurou, en declaracións a Europa Press, que o corpo atopado este sábado en Baiona pertence ao seu fillo, quen desapareceu o pasado mes de agosto.

Diana Quer nunha imaxe das súas redes sociais

"A XUSTIZA ABANDONOUNOS"

Juan Durán criticou a falta de medios para buscar ao seu fillo, quen desapareceu, aproximadamente, nas mesmas datas que Diana Quer. De feito, denunciou hai meses que, aínda que ambas as desaparicións "deberían ter a mesma difusión en televisión", a de Iván Durán non a estaba tendo. "A xustiza abandonounos", denunciou este domingo o pai do novo.

Foi un senderista quen atopou este sábado pola tarde un cadáver en avanzado estado de descomposición nunha zona de monte do municipio pontevedrés de Baiona.

Segundo indicaron fontes da investigación, o corpo foi achado nas proximidades do cuartel da Garda Civil de Baiona, concretamente pola parte de arriba.