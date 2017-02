O director de El Correo envía carta “case ameazante” o día antes da primeira protesta dos traballadores

Unha empresa en ameaza con caer na quebra técnica, fóra xa da súa histórica sede, cuns traballadores que levan anos sufrindo o indicible, con seis meses sen cobrar e insertos nun ERE temporal que os deixará sen cobertura de desemprego se van ao paro. E, aínda así, a pesar de todos eses sufrimentos, hai quen lle pide que sigan sufrindo calados na procura dunha solución que non dá chegado e que pode ser, directamente, o peche ou a disolución da empresa.

José Manuel Rey Novoa | Fonte: lacapitalmd

Esa é a triste historia de El Correo Gallego, un dos grandes grupos de comunicación de Galicia e que hoxe é xa unha sombra do que foi. Editorial Compostela, matriz do grupo, leva meses tentando renegociar unha débeda de máis de 26,8 millóns de euros, nomeadamente con ABANCA e Lico Leasing, para garantir a súa viabilidade. Pero, ata o de agora, sen resultados satisfactorios.

Tivo que abandonar a súa histórica sede. Un gran edificio no corazón histórico da capital galega e marchar a unha nave ás aforas da cidade. Os seus traballadores levan anos sufrindo estreiteces económicas e laborais, con seis meses sen percibir os seus salarios, cun ERE temporal e traballando tanto ou máis que antes. Polo medio, multitude de xuntanzas, asembleas e amagos de protesta. Pero, ante as constantes promesas dos directivos do xornal, nunca foron máis alá que expoñer a súas penurias en privado. Ata agora.

Primeira protesta convocada

E é que os traballadores decidiron dar un tímido paso para amosar que están fartos de promesas incumpridas e convocaron unha concentración diante da súa nova sede, no Polígono de Costa Vella. Unha medida simbólica, de cinco minutos. Ninguén se tiña porque enterar. Só na empresa. Ata que o seu director converteu un acto simbólico nunha declaración de guerra. Ou así o entenden algúns dos seus traballadores.

Feijóo nunha gala de entrega dos premios Gallegos del Año, organizada polo Grupo Editorial Compostela, matriz de El Correo Gallego

Xusto un día despois desa decisión, José Manuel Rey Nóvoa, o director do xornal, decidiu utilizar a intranet do medio para facer chegar unha carta a todos os seus traballadores. Unha carta que, obviamente, sabía que ían recibir todos, posto que ese sistema é o que utilizan todos eles para traballar.

Na carta, que aínda que tenta ser amistosa, Rey Nóvoa utiliza un ton “case ameazante”, segundo algúns traballadores consultados, para convidalos a que miren ben se paga a pena acudir a esa tímida protesta. “Algo inaudito”, apuntan. “Haced lo que os dicta vuestra conciencia y sabed que mañana, mientras algunos protestas, estaré en mi despacho trabajando por un futuro mejor para todos nosotros, con la puerta abierta, como siempre. Sé que no estaré solo y os lo agradezco, de antemano”, remata Nóvoa a súa misiva.

Unha misiva que comezaba cun: “Queridos compañeros, desde el más absoluto respeto a los derechos de los trabajadores, considero mi deber expresaros mi profunda preocupación por las repercusiones negativas que para la empresa, para todos nosotros, en definitiva, puede tener la concentración de empleados del Grupo Correo Gallego, prevista para mañana, miércoles”.

Protesta “inoportuna” y “daniña”

Nesta carta, Rey Nóvoa considera “inoportuna” e “daniña” esa protesta na súa estratexia, di, de “buscar la liquidez que blinde nuestra viabilidad”. Unha viabilidade, di, que pasa “desde la creación de un Club de Inversores hasta cinco vías abiertas de negociación con empresarios, pasando por un plan de visitas para poner en valor la moderna sede del Grupo y nuestro trabajo ante lideres sociales y económicos de Santiago y Galicia”. Unhas vías que leva explorando desde hai meses sen que, ata o momento, teñan proliferado.

O director de El Correo destaca que a concentración é “un punto de inflexión peligroso, porque resquebraja la paz social que entre todos hemos mantenido a flote contra viento y marea en estos años de angustias, sacrificios y dolor, y porque convierte en papel mojado la hoja de ruta del diálogo”.

“Por más vueltas que le doy, no entiendo cómo es posible que el comité de empresa no respete la mediación en marcha y, aún más grave, decline el ofrecimiento de diálogo que le reiteramos pocas horas después de la asamblea del lunes. Me parece, sinceramente, lo más parecido a una declaración de guerra con la que no todos saldremos perdiendo. Priorizar unilaterlamente la pancarta frente a la negociación es, ni más ni menos, elegir el castigo indiscriminado sin ganar nada a cambio. Os lo digo con franqueza y pesar”, asegura.

Unhas ameazas que fai cando, ata o momento, non teñen saído adiante ningunha das propostas prometidas; non hai inversores, as nóminas acumulase sen pagar e o ERE temporal continúa a pesar dos traballadores. Ademais, no proceso de mediación iniciado, e segundo fontes consultadas, o propio Rey Nóvoa chegou a suxerir, cunha mediadora da Xunta diante, que os seus traballadores solicitaran un crédito aos bancos para facer fronte aos atrasos salariais “que logo xa serían cubertos polo xornal unha vez se atoparan inversores”. Unha postura que a propia mediadora rechazou de plano.

“Ver la luz al final del tunel”

E a pesar de todos estes antecendentes, o director de El Correo insiste na súa misiva en suliñar que esa protesta pode “propinar un doloroso golpe bajo” á imaxe do grupo “justo cuando comenzamos a ver la luz al final del tunel”. “Justo cuando hemos dado con éxitos el salto máis importante en nuestros casi 140 años de historia, justo cuando estrenamos una sede más que digna, justo cuando nos presentamos en sociedad con el especial más poderoso en años...”, engade en alusión a un recente suplemento no que o xornal tentaba sacar peito ante os seus lectores pola súa difícil situación.

Unha difícil situación que xa leva relatando Galicia Confidencial durante meses e da que posteriomente tamén se fixo eco La Voz de Galicia. Unha información que, segundo as fontes consultadas, “fixo moito dano” e motivou que El Correo contraatacara con outra información denunciando a mala situación económica de V Televisión.

Precisamente, e segundo suliñan estas fontes, o temor de Rey Nóvoa é que os medios se poidan facer eco dos problemas e as penurias internas que padece a súa redacción, aínda que consida que o seu pior inimigo nestes momentos, La Voz, non informará disto "porque tamén eles tiveron protestas e saben o que hai". Unha situación que segundo teñen apuntado destacados xornalistas ten difícil solución por “moitas negociacións e busca de inversións” nas que estea inmerso a dirección do xornal.