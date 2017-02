O portavoz do PP de Lugo, Jaime Castiñeira, considerou este mércores que a derriba das torres do Garañón por parte do goberno liderado pola socialista Lara Méndez supón "un recoñecemento expreso" das "chapuzas" e "irregularidades" urbanísticas realizadas polos seus antecesores no Consistorio.

Así o dixo aos xornalistas en Santiago o tamén deputado autonómico, poucas horas despois de que a alcaldesa puntualizase que a decisión de non recorrer a sentenza obedece á recomendación dun informe xurídico. Non ten que ver, por tanto, con "non entender que se seguiu a legalidade vixente escrupulosamente", senón con "entender que formalmente non hai motivos para o recurso de casación".

A respecto dese informe, Castiñeira lamentou que non mencione "nun só punto" os procesos xudiciais abertos contra o exalcalde socialista Xosé López Orozco e o exconcelleiro de Urbanismo e exsecretario xeral do PSdeG José Ramón Gómez Besteiro.

Pero máis aló deste asunto, o dirixente popular mostrouse "satisfeito" con "o cambio de postura" do goberno local con respecto á derriba das torres, aínda que lamentou que "renuncie a estudar a anulación do convenio do Garañón" para tentar eludir "indemnizacións millonarias" ao promotor. E é que, segundo as súas palabras, "pode hipotecar a economía do concello".