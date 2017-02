Apostan por unha plataforma para abordar a privacidade na contorna dixital e do ‘Big Data’

A Asociación de Internautas (AI), a Asociación Prol Dereitos Civís, Económicos e Sociais (Adeces) e a Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal) crearán unha plataforma interasociativa de carácter aberto, para abordar a privacidade na contorna dixital e da análise masiva de datos ou 'Big Data'.

Unha muller traballa diante de varias pantallas de ordenador

Así deu a coñecer este venres 24 de febreiro a Asociación Prol Dereitos Civís, Económicos e Sociais, que explicou que o 'Big Data' ofrece información sobre localización e mobilidade, define patróns de consumo, de competencia, de usos turísticos, do vehículo privado, do transporte público, etc. "Unha información coa que a seguridade pública ou privada, as estratexias comerciais e de xestión cobran un novo significado", destacou.

Neste sentido, Adeces apuntou que, a partir do comportamento dos cidadáns segundo a súa idade, renda, fidelidade, uso recorrente, é posible mellorar o aproveitamento das infraestruturas, o desenvolvemento do urbanismo, a planificación turística, a redución dos riscos financeiros. "Pero todos estes avances que chegan da man da tecnoloxía non están nin estarán exentos de tensión respecto da privacidade, as liberdades e a seguridade da contorna dixital", advertiu.

Por esta razón, avisou de que, "sendo importante o desenvolvemento destas novas ferramentas", tamén o é que "se desenvolvan de forma respectuosa cun réxime de garantías públicas e coñecidas, pois é a única forma que ten o cidadán para esixir o cumprimento da lei e o respecto dos seus dereitos".