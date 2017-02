Pablo Iglesias lembra a Rosalía de Castro en galego

"Hoxe fai 180 anos nacía a poeta galega Rosalía de Castro, loitadora a través da literatura". Con este tuit quixo o líder de Podemos, Pablo Iglesias, honrar á un dos símbolos culturais de Galicia no 180 aniversario do seu nacemento.



Iglesias ilustrou ademais o seu tuit cun poema da poetisa galega:



"Pero no creas que para aquí el mal,

pues una poetisa o escritora no

puede vivir humanamente en paz

sobre la tierra, puesto que, además

de las agitaciones de su espíritu,

tiene ls que levantan en torno de

ellas cuantos la rodean".



O seu posicionamento público nesta conmemoración e o uso do galego deu lugar a numerosos comentarios, moitos de deles, felicitandoo polo uso deste idioma cooficial no Estado. O seu tuit tivo máis de 1.400 "gústame" e case 750 retuits.



Entre os que lle contestaron está o partido independentista Causa Galiza que lle lembrou que "Da literatura, do feminismo, do compromisso politico ativo, etc. Umha figura inasimilável para o espanholismo" e tamén ilustrou o tuit cun poema de Cantares Galegos:



"Pobre Galiza, nao deves

chamar-te nunca espanhola,

que Espanha de ti se olvida

quando és tu, ai! tao formosa".

Contestacións a un tuit de Pablo Iglesias sobre Rosalía de Castro