Atopan en bo estado ao adolescente de 14 anos desaparecido este sábado en Vigo

O adolescente de 14 anos que se atopaba desaparecido desde este sábado pola tarde en Vigo, Manuel Falque Crespo, foi achado a última hora deste domingo en perfecto estado.

En concreto, tal e como indicaron a Europa Press fontes policiais, foi o propio adolescente quen chamou á súa familia para que o fosen a buscar.

O mozo non durmira onte á noite no seu domicilio e os seus familiares non conseguían contactar con el, razón pola que denunciaron a súa desaparición na Comisaría de Policía.