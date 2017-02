A xestora do PSdeG será neutral nas primarias do PSOE e aposta por adiantar o calendario galego

A presidenta da xestora do PSdeG, Pilar Cancela, avanzou "total neutralidade" nas primarias que celebrará o PSOE e evitou pronunciarse sobre os precandidatos Patxi López e Pedro Sánchez e acerca daqueles compañeiros que decidan dar o paso nun "futuro inminente" --en alusión velada a Susana Díaz--.

Nunha comparecencia pública tras reunirse a xestora este luns na sede do Pino, Cancela mostrou a vontade da xestora galega de porse "a disposición" de quen aspiren a facerse co liderado do Partido Socialista, algo que trasladará por carta á xestora federal.

Ademais, confirmou que a xestora xa mantivo contactos cos equipos de López e Sánchez, coa vista posta en visitas destes á comunidade galega.

"Poremos á súa disposición, sempre que así o soliciten, todos os medios humanos e materiais dos que dispoñamos para poder levar a cabo as súas visitas en territorio galego", sinalou.

"Eu mesma, como presidenta, e o resto de compañeiros imos acompañar aos candidatos a todos aqueles actos que queiran celebrar en Galicia para trasladar as súas propostas á militancia", engadiu.

Con todo, evitou pronunciarse sobre preferencias, mesmo a título persoal, posto que "calquera persoa pódese presentar" e ela non é quen "para valorar quen pode ser mellor ou peor". "Calquera compañeiro que dea un paso adiante ten todo o meu respecto e consideración", resolveu.

CALENDARIO GALEGO

Cancela lembrou que as datas galegas están ligadas ás federais, aínda por pechar, pero co congreso fixado en xuño, do que deduciu que "previsiblemente" o calendario galego "terá que ser despois do verán".

"Non sería malo se se puidesen adiantar os calendarios das federacións mesmo antes do verán para poder axilizar despois os procesos que veñen", destacou, á vez que indicaba que esta idea xa foi comunicada en Madrid.

CONTAS SANEADAS

Por outra banda, Cancela informou da aprobación inicial das contas de 2016 e os orzamentos "previsibles" da formación para 2017, que contemplan xa esas primarias e o congreso galegos.

Respecto diso, reivindicou unha situación "de normalidade orzamentaria", tras anos de panorama "crítico" e despois de reducir un 65% a débeda "só en tres anos", ao pasar de 2,1 millóns a uns 765.000 euros, dos que 500.000 correspóndese con "débeda interna" co partido.

Desta forma, Pilar Cancela valorou facer "neste tempo", desde 2014 --ano do plan de viabilidade-- un control "rigoroso" dos gastos, de modo que a situación do PSdeG "deixou de ser preocupante" e presenta xa unhas contas "saneadas" para "afrontar os retos do futuro con serenidade".

100 DÍAS DE FEIJÓO

Por outra banda, no ámbito de acción política, Cancela fixo balance dos 100 primeiros días do Goberno de Feijóo nesta nova lexislatura, e anunciou unha "oposición contundente".

E é que, ao seu xuízo, o presidente galego está a permitir un "ninguneo evidente" do Executivo central en asuntos como o AVE, a AP-9 e a convocatoria de oposicións.