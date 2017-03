Persoal de Ferrovial Servizos concéntranse na Coruña en demanda dun convenio

Persoal de Ferrovial Servizos a bordo secundaron unha concentración na Estación de San Cristòbal na Coruña, en demanda dun convenio no marco da folga que manteñen a nivel nacional desde o pasado 26 de febreiro os traballadores que prestan os seus servizos no AVE e trens de longa distancia.

Segundo informou a Europa Press o delegado de Persoal de CC.OO., Tomás Rivera, o obxectivo destas protestas é reclamar á empresa un convenio "despois de que argumente que xa non está en vigor o que había".

Ademais, dixo que piden non perder as súas "condicións sociais e económicas" e, en particular, que non se lles apliquen "máis recortes" en relación cos seus salarios.

ERTE

Por outra banda, Tomás Rivera manifestou que desde a empresa comunicóuselles a intención de aplicar un expediente de regulación de emprego temporal (ERTE) a 456 persoas do persoal encargado dos servizos de atención ao cliente nos trens AVE e de longa distancia.

No caso da Coruña, onde Ferrovial Servizos ten a súa base no caso de Galicia, dixo que se lles trasladou que afectaría a dúas persoas da vintena que conforman o persoal.