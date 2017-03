O xefe de servizo de Otorrinolaringoloxía do Hospital Povisa, o doutor Roberto Valdés, en colaboración coa Universidade de Vigo, desenvolveu unha nova tecnoloxía, baseada en biomarcadores ópticos, para identificar de forma rápida e incruenta se un paciente padece ou está a desenvolver un cancro bucofarínxeo.

Este sistema foi presentado como tese doutoral de Valdés na Universidade de Vigo, e o seu contido xa foi publicado polas revistas científicas 'Journal of Raman Spectroscopy' e 'Journal Interenational of Biomedical Engineering and Technology'.

Ademais, a partir dos resultados obtívose unha patente que foi licenciada a unha empresa española para a fabricación dun aparello --que comezará a funcionar proximamente en Povisa-- para determinar se un paciente padece ou está a desenvolver un carcinoma bucofarínxeo.

Este método consiste en analizar a mucosa do paciente mediante espectroscopia Raman, e permitirá substituír o actual sistema de diagnóstico deste tipo de tumores, baseado na inspección de cavidades e na toma de biopsias das lesións sospeitosas mediante "un método cruento, lento e parcialmente subxectivo".