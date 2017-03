Os salmóns do Ulla e do Miño serán obxecto dun estudo sobre supervivencia na súa fase mariña

A Consellería de Medio Ambiente participa nun proxecto internacional sobre o estudo do salmón atlántico, polo que os exemplares do río Ulla e Miño serán analizados na súa fase mariña.

Salmóns do Ulla | Fonte: Europa Press

Os estudos e traballos sobre esta especie no medio fluvial son relativamente frecuentes, pero, dada a dificultade para a supervivencia desde que deciden abandonar o río ata que chegan ao mar, os estudos mariños sobre o salmón son escasos, informou a Xunta.

Nos últimos anos, a Organización de Conservación do Salmón no Atlántico Norte , á que pertence España por convenio desde 1986, trata de impulsar a investigación sobre supervivencia desta especie na súa fase mariña.

Nese sentido, 'NASCO Smoltrack' é a denominación dun proxecto de investigación financiado pola Unión Europea a través desta entidade, que ten como obxectivo analizar a supervivencia desta especie ata que chega ao mar, así como a súa mortalidade inicial.

Trátase dun estudo que se desenvolverá simultaneamente en ríos de cinco países europeos (Dinamarca, Inglaterra, Irlanda do Norte, República de Irlanda e España) durante 2017 e 2018.

No caso de España, este estudo levará a cabo nos ríos Ulla e Miño por ser os únicos do Estado que contan con trampas fixas de captura de xuvenís de salmón, aos que se lles insere unhas marcas acústicas na primavera que, con posterioridade, serán detectados con receptores de ultrasóns colocados nos ríos Ulla e Tea, e tamén na ría de Arousa e no estuario do Miño.