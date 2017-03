Galicia, a terceira comunidade con maior volume de produción de vehículos en 2016 tras Castela e León e Cataluña

Galicia pechou o podio das tres comunidades autónomas con maior volume de fabricación de vehículos no conxunto do ano pasado, cun 14,6% do volume total, grazas ás unidades saídas do centro do Grupo PSA en Vigo (Peugeot Partner e 301 e Citroën C4 Picasso, Grand C4 Picasso, Berlingo e C-Elysée).

Coche | Fonte: Europa Press

Castela e León situouse o pasado exercicio como a comunidade autónoma con máis produción de vehículos de España, superando a Cataluña, que ocupou a primeira praza nacional durante o últimos trece anos, segundo datos da Asociación Española de Fabricantes de Automóbiles e Camións (Anfac).

Os datos de Anfac, aos que tivo acceso Europa Press, indican que as factorías de vehículos instaladas en Castela e León coparon o 21,3% da fabricación automobilística nacional. Así, na devandita rexión atópanse dúas plantas do grupo Renault, en Valladolid e Palencia, nas que se montan os modelos Mégane, Kadjar, Twizy e Captur, o centro de Iveco en Valladolid, no que se ensambla o Daily e a planta de Nissan en Ávila (NT400).

Pola súa banda, Cataluña perdeu a primeira praza do ranking nacional en 2016 e ocupou a segunda posición, cunha cota do 19,17%, grazas ao centro que posúe Seat en Martorell (Barcelona), do que saen da liña de montaxe os Seat Eivissa e León e o Audi Q3, mentres que en Barcelona Nissan tamén conta cunha factoría na que se ensamblan os Nissan NV-200, e-NV-200, Navara e Pulsar e o Renault Alaskan.

Por detrás deste tres autonomías situáronse a Comunidade Valenciana, cunha cota do 13,68% e onde Ford posúe unha factoría en Almussafes (Valencia) na que se fabrican o Mondeo, o Tourneo Connect, o Transit Connect, o Kuga, o S-Max e o Galaxy, mentres que Aragón foi a quinta Comunidade Autónoma máis produtiva en 2016, cun 12,49% do total. Na devandita rexión General Motors ten unha planta en Figueruelas (Zaragoza), na que se producen os Opel Meriva, Mokka X e Corsa e o Citroën C3 Picasso.

Do seu lado, Navarra, coa planta de Volkswagen (Polo), fíxose cunha cota do 10,26% ao termo do ano pasado, por diante de País Vasco, coa súa factoría de Mercedes-Benz en Vitoria, na que se ensamblan a Vito e a Clase V, que lle permitiu alcanzar unha penetración do 4,68% do total de produción nacional.

Na última praza da clasificación nacional por comunidades en 2016 situouse Madrid, onde se produciron o 3,73% dos vehículos 'españois' o ano pasado, grazas á actividade industrial do centro que posúe o Grupo PSA na capital, no que se ensambla o Citroën C4 Cactus.