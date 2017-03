Científicos á procura de larvas de pescada entre Fisterra e Ribadeo

A primeira campaña do proxecto DREAMER para analizar os procesos ecolóxicos do recrutamento de pescada europea (Merluccius merluccius) comezou hoxe, coordinado entre o Instituto de Investigacións Mariñas do CSIC en Vigo, o Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, tamén do CSIC, e a Fundación AZTI.

Buque oceanográfico 'Sarmiento de Gamboa' | Fonte: IIM-CSIC.

Durante dúas semanas, o buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa percorrerá augas galegas, entre Fisterra e Ribadeo, para a recollida de datos e mostras (zooplancton, xuvenís, condicións oceanográficas, acústica...), sobre a plataforma continental de Galicia. Os científicos buscan analizar os procesos ecolóxicos de recrutamento da pescada, desde a produción de ovos até a fase na que a especie é recrutada definitivamente á poboación.

O proxecto, financiado por el Plan Estatal de I+D+I, busca determinar a abundancia e os patróns de distribución espacial de ovos e larvas de pescada a partir dunha mostraxe sistemática; recoller mostras biolóxicas de larvas, postlarvas e xuvenís de pescada para a súa análise posterior en terra, a partir da mostraxe sistemática e adaptativa; facer unha estimación da distribución e biomasa do zoo- e ictioplancton total e a súa relación co ctioplancton; realizar o varrido acústico da área de estudi, para estimar a distribución e abundancia no conxunto dos transectos; caracterizar as condicións meteorolóxicas e oceanográficas predominantes durante o periodo da mostraxe, e determinar a taxa de dispersión de larvas mediante o estudo lagranxiano utilizando boias oceánicas de deriva (ODI).