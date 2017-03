Unha máis cara ao play-off

Ficha técnica:

Leyma Coruña 83: Joan Creus (2), Justin Johnson (4), Larry Abia (2), Zyle (17), Sergio Olmos (8) –cinco inicial- Filip Djuran (17), Javi Lucas (9), Zach Monaghan (6), Ángel Hernández (7), Kyle Rowley (2), Sabonis (4) e Mikulic (5).

Força Lleida 71: José Simeón (8), Nevels (16), Sevillano (8), Demetrio (9), Papa Mbaye (2) –cinco inicial- Marc Martí (8), Hermet (4), Miki Feliu (6), Alzamora (8) e Marc Rubín (2).

Parciais: 17-20, 26-22 (43-42), 19-13, 21-16 (83-71).

Árbitros: José Antonio Pagán Baró e Javier Torres Sánchez. Sen eliminados.

Incidencias: partido da 28ª xornada da LEB ouro no pavillón de Riazor ante 2.500 espectadores.

Nemanja Mitrovic, autor de 6/7 en triplas, lanza a canastra. / Carlos Domarco (COB)

Comezou con dúbidas o Básquet Coruña (5-14), superado pola intensidade de Lleida, pero recuperouse e igualou o encontro no segundo cuarto, e foi superior tralo descanso, apertando en defensa (19-13 no terceiro asalto) e sentenciando na recta final do choque. A falla de catro minutos, tan só gañaba de cinco (74-69), pero ao final, 83-71 en Riazor e a 17ª vitoria na liga. Destacaron nos locais o lituano Gediminas Zyle e Filip Djuran, ambos os dous con 17 puntos.

Os puntos de Nevels e Simeón puxeron por diante a Lleida (5-14) e Tito Díaz tivo que parar o partido con menos de cinco minutos disputados. Pero os interiores, Sergio Olmos e Zyle, achegaron o Básquet Coruña, que perdía 17-20 tras dez minutos. Coas triplas de Djuran e Ángel Hernández para un parcial de 8-0, o Leyma deulle a volta ao marcador (25-23). Lleida parou o partido e volveu poñerse por diante con dúas triplas de Feliu, pero Mikulic anotou cinco puntos consecutivos (39-38). Tras un intercambio de canastras e tiros libres, 43-42 ao descanso.

Trala reanudación, Leyma apertou en defensa e sumou un parcial de 7-0 cos puntos de Djuran (50-42). Lleida parou o partido e respostou cun parcial de 0-9 para poñerse 50-51. Foi a última vantaxe catalá: Zyle, con 6 puntos consecutivos, abriu oco para Leyma, que chegou 62-55 ao último cuarto. Lleida tentou agarrarse ao partido, pero en Leyma anotaban todos e mandaba 72-64. Nevels fixo a última tentativa para Lleida (74-69), pero de novo dúas canastras de Zyle sentenciaron (78-69). Borja Comenges parou o partido pero xa era tarde. Ao final, 83-71 e 17º triunfo dos de Tito Díaz, que teñen tres vitorias de vantaxe sobre Lleida e para entrar no play-off.

Ficha técnica:

Ourense Provincia Termal 81: Christian Díaz (12), Mitrovic (24), Jukic (0), Dmitry Flis (18), Fran Guerra (10) –cinco inicial- Martín Rodríguez (3), Kapelan (1), Kyle Hittle (6), Devin Wright (5), Deyan Colado (0) e Van Zijverden (2).

Magia Huesca 65: Pablo Pérez (0), Gantt (3), Jorge Lafuente (2), Bulic (10), Albert Fontet (10) –cinco inicial- Gintvainis (19), Mikel Motos (12), Petrovic (0), Simovic (0) e Portález (9).

Parciais: 26-12, 11-19 (37-31), 21-14, 23-20 (81-65).

Árbitros: Daniel Pazos Pazos e Alberto Baena Arroyo. Eliminaron por cinco faltas persoais a Greg Gantt no Peñas Huesca.

Incidencias: partido da 28ª xornada da LEB Ouro disputado no pazo Paco Paz ante arredor de 2.000 espectadores.

Leyma Coruña celebra unha nova vitoria coa afección. | Fonte: @basquetcoruna

Só un triunfo en cinco partidos levaba Ourense no 2017 no Pazo. Tras dúas derrotas pola mínima (Palma e Barça B), vitoria de principio a fin, por 81-65, ante Peñas Huesca, cun espectacular acerto do 58% nos lanzamentos triplos: 15/26. O COB suma 16 vitorias e ten, a falla de seis xornadas, dúas de vantaxe sobre o noveno clasificado. O play-off está máis preto, aínda que quedan por visitar o Pazo Burgos, Palencia e Breogán, tres dos favoritos ao ascenso.

O arrinque marcou o devir do encontro. Comezou Ourense cun parcial de 20-7, liderado por Christian Díaz e os puntos de Dmitry Flis. Malia o tempo de Huesca, a vantaxe seguiu medrando ata o 26-10, con seis triplas locais: dúas Flis, dúas Mitrovic, unha Díaz e ata Fran Guerra. Tras dez minutos, 26-12. Un 2+1 de Devin Wright e dúas triplas máis de Kyle Hittle e Ourense mantiña a vantaxe (35-21), antes do tempo morto oscense. Pero un parcial de 2-12, con dúas triplas de Gintvainis, achegaron a Huesca antes do descanso: 37-31.

Ourense volveu a ampliar a fenda trala reanudación con dúas triplas de Nemanja Mitrovic (43-33). Huesca loitaba por meterse no partido, pero a defensa de Jukic sobre Gintvainis e outras dúas bombas de Mitrovic serviron ao COB para rachar o partido (52-39). A falta de dez minutos, 58-45 e Mitrovic con 22 puntos, 16 no terceiro cuarto.

Dúas triplas de Bulic no arrinque do último acto achegaron a Huesca (65-55), pero Ourense respostou con triplas de Martín Rodríguez, Christian Díaz e Dmitry Flis (72-57) e Deyan Colado puido debutar na LEB Ouro e o pivote Bob Van Zijverden puido anotar a súa primeira canastra na categoría. Ao final, 81-65. A vindeira cita, en Logroño con CB Clavijo.