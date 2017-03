Un incendio queima catro coches nun taller en Cambados (Pontevedra)

Un incendio rexistrado na noite do venres nun taller de Cambados (Pontevedra) queimou catro coches, dous dos cales quedaron calcinados por completo.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o lume tamén afectou o teito do garaxe. As instalacións nas que se produciron os feitos sitúanse na Avenida de Vilagarcía, na parroquia de Corbillón.

Foi unha persoa particular a que deu a voz de alarma ao 112 Galicia ás 22,10 horas deste venres. Segundo indicou, vía saír fume do baixo dunha casa destinado a taller.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros do Salnés, a Protección Civil, á Policía Local e á Guardia Civil.

A situación tamén foi posta en coñecemento dos efectivos de Urxencias Sanitarias, aínda que en ningún momento foi necesaria a súa intervención.