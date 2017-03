Desaparecido un veciño do Irixo (Ourense) de 42 anos

Un home de 42 anos, veciño de Trabazón, no concello ourensán do Irixo, atópase desaparecido desde este luns.

Segundo informou a Garda Civil de Ourense, o home padece unha minusvalía mental grave e está desaparecido desde as 19,00 horas. Axentes do corpo e cans do Servizo Cinolóxico participan nas tarefas de busca.