A galega María José Alonso ingresa no American Institute for Medical and Biological Engineering

A catedrática de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica na Universidade de Santiago de Compostela (USC) María José Alonso forma parte desde este martes do prestixioso College of Fellows do American Institute for Medical and Biological Engineering (AIMBE) de Estados Unidos.

A catedrática de Farmacia da USC María José Alonso. | Fonte: Europa Press

Este recoñecemento, unido a outros varios recibidos de institucións e sociedades americanas, e en particular a súa elección para formar parte da Academia Nacional de Medicamento estadounidense, segundo destaca a USC, "pon de relevo a extraordinaria traxectoria do grupo que dirixe a profesora Alonso".

O American Institute for Medical and Biological Engineering é unha organización sen ánimo de lucro con sede en Washington D.C. que representa a 50.000 profesionais.

O College of Fellows está integrado por uns 1.500 recoñecidos líderes, enxeñeiros, emprendedores e innovadores na área da enxeñaría médica e biolóxica, que se consideran o 2 por cento top neste campo.

Deles, só o cinco por cento son estranxeiros. A elección para formar parte do College of Fellows ten que partir da proposta de nomeamento por parte dun membro desta prestixiosa sociedade.

O ingreso de María José Alonso foi promovido polo profesor Nicholas Peppas, da Universidade de Texas en Austin. A cerimonia de ingreso celebrouse hai unhas horas en Washington, no marco do Evento Anual desta sociedade, coa asistencia dos presidentes da US National Academy of Medicine, da American Academy of Sciences e da American Academy of Engineering.

Só 150 membros deste tres academias estadounidenses teñen ademais a honra de ser membros do AIMBE's College of Fellows, entre eles, e como única española, María José Alonso.