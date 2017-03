A Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) rexeitou este mércores a "interinización forzosa" do persoal laboral do Servizo Galego de Saúde (Sergas), á vez que advertiu dunha "grave destrución de emprego público".

Así o indica a asociación nun comunicado, no que lamenta que a Xunta aprobou, mediante a lei 2/2017, de acompañamento dos orzamentos, "a interinización forzosa de todo o persoal laboral temporal". "Dita transformación suporá que o persoal que non a acepte verá inmediatamente rescindida a súa relación laboral e non será indemnizada", segundo sinala.

Neste sentido, explicou Asmig que "o persoal interino debe cubrir os postos estruturais e o laboral temporal todos aquelas referidas a obras ou servizos e acumulación de tarefas". Con todo, segundo concreta, "na actualidade danse moitos casos de persoal temporal que cobre de forma irregular prazas estruturais e que sería o beneficiario directo da sentenza europea".

Por iso, avisa de que "é xustamente este tipo de persoal, maioritario entre o colectivo precario, o que sería obxecto de axuste administrativo".

Nesta liña, Asmig lamenta que os orzamentos da Xunta "carecen de previsións financeiras en relación coa cobertura de ampliación da taxa de reposición ou aumento de persoal". "Os cadros de gastos correntes reflicten un anémico aumento do 1% na partida de persoal do Sergas, o que non augura nada bo en conto ao futuro do emprego público", segundo sostén.

ESTABILIDADE

"O cambio na consideración administrativa de laboral a interino non suporá mellora algunha en canto á estabilidade laboral dos médicos, xa que non se prevén incrementos significativos na taxa de reposición, porque se seguen amortizando prazas vacantes e as cotas distribúense entre o persoal que aínda mantén unha relación laboral estable", segundo asegura esta asociación de médicos interinos.

Deste xeito, cando se activen os traslados, segundo engade Asmig, "as prazas vacantes puras (que non fosen amortizadas) e as ocupadas por interinos serán ofertadas aos funcionarios de carreira e os interinos quedarán fóra do mercado laboral".

Respecto diso, argumenta que "a praza da que proceda o funcionario de carreira quedará vacante ata o seguinte concurso (vacante pura) e non será ocupada, senón asimilada ao resto de profesionais sanitarios".

Nese sentido, segundo conclúe, "afrontarase unha destrución de emprego sanitario de gran magnitude, aínda que non se produzan despedimentos directos" e "tampouco haberá contratacións", segundo sentenza.