O PSdeG reitera á Xunta que abra unha mesa de traballo con partidos e sindicatos para regular a contratación pública

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, propuxo á Xunta constituír unha mesa de traballo na que estean presentes os sindicatos e todos os partidos con escano no Hórreo para deseñar un plan de consolidación do emprego público en Galicia que reduza a temporalidade e a precariedade.

No centro, Xoaquín Fernández Leiceaga e Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía | Fonte: Europa Press

Ademais, no transcurso dunha visita a Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), volveu a defender que a contratación temporal non poida superar o tres por cento na administración autonómica en 2020. "Somos conscientes de que isto hai que facelo progresivamente, pero é factible", recalcou.

Repetiuno apenas tres días despois de que o PP votase no pleno do Parlamento dúas iniciativas do seu grupo neste sentido, tanto para o ámbito específico da sanidade como para o resto de departamentos autonómicos.

E é que, como subliñou o socialista, o persoal sanitario é o que sofre "as situacións máis graves", con contratos que "chegan a ser de días ou mesmo de horas". As súas "condicións laborais lamentables" son o que motiva, segundo dixo, que os tribunais estean a condenar "unha e outra vez" ao Sergas.

É por iso que volveu a defender que os recursos públicos destínense a "completar os cadros de persoal" e facilitar "melloras" nos servizos. "Dignificar as condicións" dos traballadores, salientou, redundará en "a calidade do traballo" e levará "atender mellor aos pacientes, que é o obxectivo final".

NOVO CENTRO DE SAÚDE

Sen saír do ámbito sanitario, a visita de Leiceaga a Vilagarcía serviu para amparar a demanda do goberno local de construción dun novo centro de saúde.

Así, visitou en compañía do alcalde, Alberto Varela, e outros cargos socialistas, as instalacións da antiga Comandancia de Mariña, un edificio actualmente inutilizado e que se ofrece como sede do centro sanitario.

Para logralo, avanzou unha campaña parlamentaria, tendo en conta que o cumprimento desta petición é cuestión de "vontade política" da Xunta e o Porto, "ambas as en mans do PP".