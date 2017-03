Obrigan a devolver ao ex-directivo de NCG García de Paredes os 5,5 millóns da súa prexubilación

O Xulgado do Social número 3 da Coruña estimou a demanda interposta por parte de Novacaixagalicia Banco —agora Abanca—, coa intervención do Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) contra o exdirectivo da entidade Francisco Javier García de Paredes e a súa esposa, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

García de Paredes | Fonte: Europa Press

En concreto, a xuíza declara a nulidade do contrato asinado en decembro de 2010 polo demandado e obrígalle a restituír a prexubilación "blindaxe" percibida, condenándoo a reintegrar a NCG Banco —na actualidade Abanca—, a cantidade duns 5,5 millóns de euros.

Na sentenza, afírmase que se substituíron "dúas follas do contrato de 30 de decembro de 2010" e que non se informou dese cambio "á comisión de retribucións e nomeamentos nin ao consello de administración" da entidade.

Para a xuíza "a falsidade da causa do contrato, o dolo e o erro no que incorren a comisión de retribucións e nomeamentos e o consello de administración, que confían" en que o contrato de Francisco Javier García de Paredes "está asinado desde o 30 de decembro de 2010, son absolutamente palmarias".

Sostén tamén que a resolución do contrato de alta dirección do que foi director xeneral adxunto executivo de Novacaixagalicia "nace xa viciado por canto que o consello de administración da entidade prestou o seu consentimento á subscrición do mesmo sen ter un pleno e cabal coñecemento do seu contido".

"E aínda das súas consecuencias, tendo en conta que os xestores, incumprindo as obrigacións normativas impostas, non lles proporcionaron unha información clara, comprensiva e completa sobre a súa natureza e sobre as súas características", engade.

Precisamente, na condena da Audiencia Nacional a cinco ex-directivos de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes foi absolto despois de que a Fiscalía retirase a súa acusación na fase de informes do xuízo, cando se ofreceu a reintegrar as cantidades cobradas no seu caso.

CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN

No xuízo, os demandantes pedían que se declarase nulo o contrato de alta dirección que tiña García de Paredes e, nese caso, que devolvese as cantidades percibidas. Pola contra, a defensa do ex-director xeral adxunto de Novacaixagalicia reiterou, como sostivo tamén García de Paredes na súa declaración, a vontade do seu cliente de devolver parte destas cantidades.

Sobre o contrato subscrito, tanto o que foi presidente de Caixa Galicia, Mauro Varela, como o que foi o seu vicepresidente, Salvador Fernández Moreda, dixeron que, coa fusión con Caixanova, acordouse equiparar os soldos de todos os altos cargos e que se lles informou, nun consello de administración de 2010 e na comisión de retribucións, do contrato de García de Paredes. No entanto, admitiron que non chegaron a ver o seu contido.

Pola súa banda, os que foran presidente e conselleiro delegado de Novagalicia Banco, José María Castellano e César González-Bueno, respectivamente, derivaron no Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) a responsabilidade de que o que fose director xeneral adxunto de Novacaixagalicia, Javier García de Paredes, non abonase parte das cantidades cobradas.