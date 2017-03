Detidas dúas persoas na Coruña por tráfico de drogas e incautados algo máis de cinco quilos de haxix

Axentes da Garda Civil detivo a dúas persoas na Coruña por un delito de tráfico de drogas, no marco da chamada Operación 'UPPER'.

Droga incautada na Coruña | Fonte: Europa Press

Os detidos son un home, veciño de Vilagarcía, unha muller natural de Padrón, ambos os acusados como presuntos autores dun delito contra a saúde pública.

As investigacións iniciáronse en outubro do pasado ano, co fin de tentar descubrir a identidade dos responsables do abastecemento de pequenos vendedores da zona de influencia da Coruña.

Detencións practicadas ao longo de 2016 levaron a axentes ata un individuo que presentaba mobilidade xeográfica importante dentro da provincia. Finalmente, a investigación saldouse coa detención dos dous sospeitosos na cidade da Coruña.

Entre as súas pertenzas, os axentes acharon algo máis de cinco quilogramos de haxix e un inhibidor de frecuencias.

Practicáronse dous rexistros domiciliarios, en Padrón e Vilagarcía de Arousa, onde atoparon máis sustancias estupefacientes e de corte, uns grilletes, un cargador dunha arma curta, unha defensa, munición do calibre 9 mm e catro básculas de precisión.

O domingo, presentáronse tanto os detidos como as dilixencias practicadas no Xulgado de Instrución en funcións de garda da Coruña, decretando o ingreso en prisión comunicada e sen fianza para un deles e a presentación todos os martes no Xulgado da súa residencia para o outro.