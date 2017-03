O PSOE perde a Alcaldía de Sobrado (A Coruña) tras materializarse a moción de PP e independentes

O PSOE perdeu a Alcaldía de Sobrado (A Coruña) tras materializarse este martes a moción de censura presentada polo PP e Todos por Sobrado e pola que, finalmente, saíu elixida como nova alcaldesa, María Jesús Souto, cuxo grupo municipal conta con dous edís fronte ao tres dos populares e o catro do grupo socialista.

O PP e Todos por Sobrado presentaron a moción de censura neste concello coruñés apelando, entre outras cuestións, ao incumprimento de acordos plenarios. Este é o mesmo argumento que mantiveron nunha sesión plenaria á que asistiron tamén veciños da localidade.

Fronte á denuncia de "intereses ocultos" detrás da moción por parte do ata agora rexedor, o socialista Lisardo Santos, a nova alcaldesa, María Jesús Souto, de Todos por Sobrado, asegurou que o acordo co PP non obedece a "unha cuestión política" vinculando a moción ao día a día da actividade municipal.

OFERTA DE DIÁLOGO

Tamén ofreceu diálogo ao grupo socialista. "Espero que isto sexa un equipo", dixo tras o pleno en declaracións a Europa Press. "Agora somos dous equipos -engadiu sobre a súa formación e sobre o PP- e espero que tamén se integre o grupo socialista", engadiu apelando a promover no concello a colaboración por parte dos distintos grupos.

De novo e, fronte ao argumento do exalcalde para quen se trata de romper coa "vontade democrática, expresada a través das urnas", a nova alcaldesa insistiu en que non había "diálogo" por parte do ata agora alcalde. "Non se facilitaba documentación, nin se cumprían os acordos plenarios", engadiu.

En canto á repartición de competencias, sinalou que esa cuestión aínda non está concretada co PP e que, no seu caso, espera compatibilizar o seu cargo de alcaldesa coa súa actividade profesional. Pola súa banda, o xa portavoz do grupo socialista instou á rexedora a que a primeira reunión que celebre sexa con esta formación.

"Tendinlle a man, pero non se cando será", dixo sobre este posible encontro. Por parte, Lisardo Santos, ao que arrouparon outros alcaldes e edís como os de Mesía, Bergondo e Betanzos, atribuíu a moción ao obxectivo de quitar o executivo aos socialistas. "Temían que gañásemos as próximas eleccións por maioría", apostilou.