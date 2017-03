Fegamp e aparelladores asinan un convenio para impulsar bolsas de prácticas nos concellos galegos

A Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ratificaron este mércores un acordo para a posta en marcha de bolsas de prácticas nos concellos galegos.

A través dun convenio, as entidades locais que o desexen, poden ofertar unha praza de formación nesta área, que se cubrirá con aparelladores que se atopen en situación de desemprego.

O presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras (Ourense), Alfredo García, asinou o documento de colaboración co presidente do Consello, Pelayo Eyo Valladares. Por parte do Consello tamén asistiron á firma o seu secretario, Luís Bernárdez; o portavoz, Ignacio de Juan Frigola, e o tesoureiro, Javier Núñez.

Segundo o compromiso adquirido por ambas as entidades, as bolsas de prácticas serán remuneradas e terán unha duración máxima de seis meses. O obxectivo do convenio é dobre: permitir aos concellos contar cunha incorporación profesional na área de arquitectura técnica e que o beneficiario adquira experiencia no traballo diario do ámbito municipal.

O acordo entra este mesmo mércores en vigor e será a Fegamp quen o difunda aos 313 municipios, para que se unan os que estean interesados.