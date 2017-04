Xosé Hermida gaña o Premio José Couso de Liberdade de Prensa

O xornalista galego Xosé Andrés Vázquez Hermida resultou gañador da XIII edición do 'Premio José Couso de Liberdade de Prensa' que convocan cada ano de maneira conxunta o Colexio de Xornalistas de Galicia e o Club de Prensa de Ferrol.

Xosé Hermida.

O galardón homenaxea ao cámara ferrolán que perdeu a vida hai 14 anos cando se atopaba cubrindo informativamente a invasión de EE.UU. en Iraq, e o seu hotel, o Palestina, foi tiroteado por un carro de combate estadounidense.

O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, presidiu un acto celebrado no Centro Cultural Torrente Ballester desta cidade, onde se deu a coñecer o nome do premiado, ante a presenza do decano do Colexio de Xornalistas de Galicia, Francisco José González Sarria, e da presidenta do Club de Prensa de Ferrol, Xulia Díaz Sixto, coa presenza de integrantes de ambas as xuntas directivas e do goberno municipal.

BIOGRAFÍA DO PREMIADO

Xosé Andrés Vázquez Hermida é natural da localidade de Boiro (A Coruña), onde iniciou a súa traxectoria profesional como correspondente do diario 'El Correo Gallego', para dirixir posteriormente un informativo e un faladoiro na Radio Galega, á vez que arrincaba a súa colaboración con 'El País', no que continúa.

En 1989 pasou a ser o correspondente en Galicia do diario do Grupo Prisa. Posteriormente, foi nomeado subdelegado, no 2006, da delegación en Galicia, e delegado desde o ano 2008, ata o peche da súa edición galega, en 2015, momento no que se trasladou a Madrid e ocupou diversos postos en varias seccións do xornal.

Finalmente, a principios deste ano 2017, marchou a Brasil como delegado no país suramericano de este mesmo xornal.