Activo un incendio que afecta a unhas 100 hectáreas en Lobios (Ourense) e controlado outro en Carballeda de Avia

O incendio forestal declarado na tarde do domingo no municipio ourensán de Lobios permanece activo na mañá deste luns tras queimar unhas 100 hectáreas, mentres que se deu por controlado outro en Carballeda de Avia.

Segundo informou a Consellería do Medio Rural, permanece activo un incendio forestal que comezou ás 17,35 horas do domingo na parroquia de Grou do municipio ourensán de Lobios.

As estimacións provisionais sitúan a superficie afectada nunhas 100 hectáreas rasas. Traballan no seu control dous axentes, 12 brigadas, catro motobombas e cinco helicópteros.

Ás 17,55 horas do domingo comezou un lume na parroquia de Vilar de Condes no municipio de Carballeda de Avia, que quedou controlado ás 22,55 horas da mesma xornada.

Neste caso, as últimas estimacións sitúan a superficie afectada nunhas 20 hectáreas de monte arboledo. Na súa extinción levan traballado tres axentes, seis brigadas, catro motobombas e dous helicópteros.

EXTINGUIDO

Pola súa banda, Medio Rural sinalou que quedou extinguido ás 21,48 horas do domingo o incendio rexistrado na parroquia de Sabuguido no municipio ourensán de Vilariño de Conso.

As últimas estimacións cifran nunhas 34 hectáreas rasas a superficie queimada desde as 14,00 horas do domingo. Na súa extinción participaron un axentes, cinco brigadas, dúas motobombas e catro helicópteros.

Medio Rural lembra que desde as 00,00 horas deste luns quedaron prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais ata novo aviso.