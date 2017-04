Outra xoia do románico galego que cae no esquecemento

Moi preto do Castelo da Palma, en Ares, atópase unha xoia medieval de Ferrolterra. É o mosteiro de Santa Catalina de Montefaro, que leva anos agardando por un plan director que rehabilite este cenobio fundado en 1393.



Precisamente, para evitar aínda máis a súa deterioración, o deputado do BNG Xosé Luís Rivas, ‘Mini’, reclamou “a posta en marcha, de maneira urxente” do plan director do mosteiro que, segundo dixo, “gardouse nun caixón, cando chegou o PP ao goberno municipal quen evidenciou a súa falta de compromiso político e económico”. Máis na web colaboradora Historia de Galicia.