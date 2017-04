Morre un home en Vilalba (Lugo) tras ser golpeado por unha árbore

Un home faleceu este martes no municipio lucense de Vilalba tras ser golpeado por unha árbore, polo que, ademais, quedou atrapado.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 11,45 horas cando a vítima foi golpeada por unha árbore no lugar do Couto, en Mourence.

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Vilalba, a Garda Civil e Protección Civil, así como o helicóptero sanitario do 061 con base en Ourense que, con todo, só puido certificar a morte do home.