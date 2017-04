Santiago acolle este xoves a estrea da primeira representación en galego de 'Martes de Carnaval' de Valle-Inclán

O escenario do Salón Teatro compostelán acollerá a posta en escena da primeira adaptación en lingua galega de 'Martes de Carnaval', coa representación das obras de Valle-Inclán 'As galas do defunto' e 'A filla do capitán' baixo a dirección de Marta Pazos.

Obra 'Martes de Entroido' | Fonte: Europa Press

A artista dirixe un elenco de 10 actores que darán vida a máis de 30 personaxes de ambas as pezas, mediante unha posta en escena que pon "de actualidade" e adapta á "contorna contemporánea" o relato do 'esperpento' creado polo dramaturgo.

'As galas do defunto' aborda o regreso a casa dun soldado tras combater na guerra de Cuba e o rexeitamento dunha moza, que se viu obrigada a exercer a prostitución tras ser desprezada polo pai. Isto leva ao soldado a desenterrar o cadáver do seu caseiro, que resulta ser o proxenitor da moza, para vestir coas súas ricas roupas e tentar facerse cos favores da muller.

'A filla do capitán', pola súa banda, ofrece unha bóla de neve de chantaxes, ameazas e tramas de vinganza que se inician tras a decisión do capitán 'Chuletas de sarxento' de ceder os favores da súa filla a un xeneral, ante as acusacións de dar carne de prisioneiro no rancho dos soldados.

A montaxe estrearase este xoves ás 21,00 horas no Salón Teatro e chegará tamén a Tui, O Barco, Ourense, A Coruña, Rianxo, Valencia, Pontevedra e Vigo.

A SIMBOLOXÍA DE VALLE

Nunha rolda de prensa realizada no Derby de Santiago, local frecuentado no seu día polo propio dramaturgo, a directora Marta Pazos destacou o seu pracer por abordar o "esperpento" e a oportunidade de traballar o texto para adaptar personaxes, tramas e o discurso de crítica política e eclesiástica á actualidade.

A pesar destes cambios, a simboloxía de Valle estará presente, ao mesmo tempo da influencia da pintura (Velázquez, Goya) ou do cinema (Berlanga) para tender "pontes" e realizar un "diálogo" entre ambas as visións.

"Non vai deixarnos indiferentes", asegurou Fefa Noia, directora do Centro Dramático Galego, quen valorou o papel de Marta Pazos á a hora de "atopar o relato" para sacar adiante esta produción arriscada.

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, valorou pola súa banda o resultado e o papel de Noia e Pazos nun "proxecto estratéxico" tanto para a Xunta como para o sector cultural, ao tratarse de "a primeira vez" que se verá a Valle-Inclán "en galego".