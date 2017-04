Os historiadores da arte denuncian “intrusismo, explotación laboral e banalización de contidos”

Co gallo da celebración do Día Internacional dos Monumentos e Sitios promovido polo ICOMOS, a Asociación Profesional Española de Historiadores del Arte (Aproha) impulsou este martes unha xornada reivindicativa dos profesionais da Historia da Arte, agrupando a un numeroso colectivo de toda España, que realizaron diversas actividades co apoio do citado organismo internacional. A Sección de Historia da Arte (Sehag) do Ilustre Colexio de Doutores e Licenciados en Filosofía, en Letras e en Ciencias de Galicia (CDLG) en colaboración co Departamento de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela (USC) secundaron a convocatoria, acollendo o evento en Galicia.

Juan Monterroso da lectura ao manifesto promovido por Aproha e secundado pola Sehag | Fonte: SEHAG.

O colectivo profesional da Historia da Arte, a través da lectura do manifesto promovido por Aproha, deu a coñecer á sociedade a "preocupante situación que presenta a salvagarda e difusión do Patrimonio Histórico-Artístico no noso país, no que atinxe á súa inadecuada regulación e á inexistencia de controis sobre a calidade e profesionalización das actividades realizadas en torno aos bens culturais que o conforman, caracterizadas polo intrusismo profesional, a explotación laboral ou a banalización dos contidos difundidos".

As actividades realizadas en Galicia, organizadas pola Sehag, tiveron o seu punto álxido cando o director do departamento de Historia da Arte da USC, Juan M. Monterroso Montero, deu lectura o manifesto de Aproha para os asistentes á xornada en Santiago de Compostela. Nesta ocasión, dado que o Día Internacional dos Monumentos e Sitios se adicaba ao Patrimonio Cultural e o Turismo Sostible, o manifesto de Aproha incidía particularmente na "necesidade de regular e profesionalizar as actividades en torno ás visitas culturais e turísticas, a través da participación daqueles profesionais competentes no coñecemento, estudo e valoración dos bens culturais que forman parte das mesmas, destacando o caso dos Historiadores da Arte".

Posteriormente, investigadores e investigadoras da USC realizaron visitas guiadas pola cidade de Santiago de Compostela.

SITUACIÓN "PREOCUPANTE" EN GALICIA

A Sehag sinalaba na súa convocatoria para Galicia que a situación na noso país resulta "especialmente preocupante", xa que "non existe ningunha normativa que regule a actividade dos historiadores da arte e a súa relación cos bens culturais obxecto de estudo, como sí sucede con profesionais de sectores afíns coma a arqueoloxía ou o turismo", denuncuan.

Visitas guiadas polas igrexas de Compostela | Fonte: SEHAG.

Así, lembran que "a Lei 5/2016 de patrimonio cultural de Galicia -para a cal a Sehag presentou varias alegacións que non se tiveron en consideración- pasou por alto estas cuestións e o Decreto 73/2015 polo que se regula a profesión de guía de turismo en Galicia excluía aos profesionais da historia da arte da posibilidade de acadar a habilitación, o que supón un agravio comparativo a nivel nacional, dado que noutras comunidades autónomas coma Andalucía, cando menos, existe a opción da validación administrativa directa".

A xornada reflectiuse tamén nas redes sociais a través da campaña "Autoexplícate un Monumento" cos cancelos #sonhistoriadordaarte e #soyhistoriadordelarte. Mediante a mesma, Aproha e Sehag convidaron a realizar "selfies" ou vídeos con carteis realizados para a ocasión reivindicando o dereito dos historiadores da arte a explicar os monumentos.