A Audiencia acorda prorrogar a prisión para o acusado de asasinar á súa muller no hospital de Ourense

A Audiencia Provincial de Ourense acordou este xoves prorrogar ata un prazo máximo de 2 anos a prisión provisional, comunicada e sen fianza para Aniceto R.C., acusado de asasinar á súa esposa Isabel Fuentes mentres se atopaba ingresada no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

No seu auto, a Audiencia acepta a posición mantida por Fiscalía, acusación particular e Xunta, que pediron durante unha vista esta semana a prórroga da prisión provisional, dado que o próximo mes de maio cumprirase o máximo inicial de dous anos de cárcere para o home, sen que polo momento fixouse a data do xuízo. A defensa, pola súa banda, pediu a liberdade condicional ata que se celebre a vista oral.

A Audiencia considera que neste caso "concorren motivos bastantes de responsabilidade criminal contra o procesado" para aceptar a prórroga, que basea en "a gravidade das penas" que se lle solicitan.

Esta circunstancia é suficiente para a Audiencia Provincial para acordar a prórroga do seu estado de prisión provisional por un máximo doutros dous anos, "sen que a saúde do acusado, de 77 anos e afectado das secuelas dun ictus, poida erixirse en óbice impeditivo do risco de eludir a acción da xustiza".

No auto lembra que Aniceto R.C. está acusado de dous delitos, un de asasinato en grao de tentativa e outro de asasinato consumado e que o seu xuízo, de "próxima celebración", non poderá ter lugar antes de que venza o prazo inicial da prisión preventiva, o 10 de maio.

POSIBLE RISCO DE FUGA

Os portavoces do catro acusacións coincidiron na vista en reclamar a permanencia en prisión ante o posible risco de fuga debido á proximidade do xuízo e ao alto número de anos de prisión solicitados: 39 por parte da Fiscalía, Xunta e Sergas; e 49 pola acusación particular.

O suceso tivo lugar o 8 de maio de 2015 no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) cando o home supostamente asasinou á súa esposa Isabel Fontes, cravándolle un coitelo.

A muller atopábase ingresada e estaba a se recuperar dun forte traumatismo cranioencefálico que, segundo relatara o seu marido, provocáranlle uns ladróns que tentaran entrar na súa casa a madrugada do 2 de abril.

Desde un primeiro momento a Garda Civil descartara a tese dunha agresión por roubo, xa que non atoparan a porta forzada e as investigacións apuntaban a unha posible agresión por parte do marido.

Con todo, a xuíza encargada do caso non ditou orde de afastamento do marido, que nunha visita á súa esposa apuñalouna e posteriormente se autolesionou coa mesma arma, provocándose feridas que lle produciron un ictus.