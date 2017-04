Facenda devolveu 47,6 millóns nos primeiros 15 días da campaña da Renda en Galicia, un 27,5% máis

Facenda xa devolveu 47,6 millóns de euros aos contribuíntes galegos nas primeiras dúas semanas da campaña da Renda 2016, un 27,5% máis que nas mesmas datas de hai un ano, informou este venres a Axencia Tributaria.

Cartos | Fonte: Europa Press.

Polo momento, en Galicia presentáronse 120.086 declaracións, un 12,39% máis que hai un ano. Ademais, das 106.350 devoluciones solicitadas, das que se pagaron xa o 77.59%, suman un total de 74,18 millóns, dos que se abonaron o 64,22% do total.

No conxunto do Estado, a Axencia Tributaria (AEAT) devolveu nestes primeiro 15 días da Campaña da Renda 2016 máis de 1.041 millóns de euros, o que supón un incremento do 17,6% con respecto a igual data de campaña do ano pasado, a un total de 1,63 millóns de contribuíntes, un 10,9% máis, segundo informou o Ministerio de Facenda e Función Pública nunha nota.

A AEAT destacou que a axilización nas devoluciones durante as primeiras semanas de campaña que está permitindo Renda Web, a ferramenta universal que ofrece a Axencia para a xestión de todas as declaracións, constátase no aumento do 5,7% nas devolucións pagas na presente campaña respecto da campaña de hai dous anos, na cal os contribuíntes aínda non contaban con este sistema para facer a súa declaración.

Ata este venres, máis de 4,45 millóns de contribuíntes xa navegaron por Renda Web e outros 2,43 millóns presentaron a súa declaración, o que supón un crecemento do 1,8%.

As declaracións con solicitude de devolución suman máis de 2,16 millóns (0,33%), mentres que aquelas con resultado a ingresar supoñen case 216.000, cun incremento do 24%.

En total, está previsto que na presente campaña se presenten 19,75 millóns de declaracións, o que supón un novo incremento no número de declarantes de IRPF tralo rexistrado nas últimas campañas.

En concreto, prevese que dean dereito a devolución un total de 14,77 millóns de declaracións, por importe de 11.198 millóns de euros, mentres que se espera que 4,17 millóns de declaracións saian con resultado a ingresar, por importe de 8.537 millóns de euros.

INTERNET

Desde o primeiro día de campaña, que este ano se iniciou o pasado 5 de abril, está aberta a posibilidade de presentar as declaracións por Internet e a atención telefónica, así como a presentación de declaracións impresas a través das entidades colaboradoras.

O prazo de presentación finalizará o próximo 30 de xuño, tanto para as declaracións a ingresar como para aquelas con resultado a devolver.

Non obstante, nas declaracións a ingresar, si óptase por realizar o pago mediante domiciliación bancaria e o prazo de presentación abarcará ata o 26 de xuño. A campaña presencial comezará o 11 de maio, do mesmo xeito que a asistencia en oficinas.