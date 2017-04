Galicia aumenta en febreiro a cifra de negocios do sector servizos e sitúase no 8,1%

Galicia aumentou o pasado mes de febreiro a cifra de negocios do sector servizos de mercado respecto ao mesmo mes de 2016. En concreto, a Comunidade galega sitúase, co 8,1%, no cuarto posto, por detrás das Illas Baleares, a Comunidade de Madrid e a Comunidade Foral de Navarra, que son as que máis subiron.

Segundo os datos que publica este luns o Instituto Nacional de Estatística (INE), todas as comunidades presentaron taxas anuais positivas no emprego.

No entanto, mentres Murcia foi a rexión onde máis aumentou a ocupación, cunha taxa do 4,9%, Asturias (+1,3%) foi a comunidade que menos emprego creou, seguida pola cola por Galicia, a segunda autonomía que menos emprego creou.

DATOS NACIONAIS

O sector servizos rexistrou un aumento da súa facturación do 5,2% o pasado mes de febreiro en relación ao mesmo mes de 2016, segundo datos provisionais publicados este luns polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta taxa, coa que os servizos encadean xa 42 meses de ascensos interanuais, é inferior á lograda en xaneiro, cando o sector rexistrou un aumento das súas vendas do 7,8%, o seu maior alza desde febreiro de 2008.

Corrixidos os efectos estacionales e de calendario, a facturación dos servizos experimentou o pasado mes de febreiro un avance interanual do 7,7%, taxa 2,2 puntos superior á de xaneiro e a máis elevada desde marzo de 2007 (+8,3%).

Os datos do INE reflicten que o emprego no sector servizos aumentou no segundo mes do ano un 2,4% en taxa interanual, o mesmo porcentaxe que en xaneiro. Con este repunte, o sector suma xa 34 meses de crecemento interanual da ocupación despois de case tres anos de caídas.

En termos mensuais (febreiro sobre xaneiro) e eliminado o efecto de calendario e a estacionalidade, a facturación do sector servizos creceu un 1,5%, o seu maior alza mensual desde marzo de 2016.

As VENDAS DO COMERCIO AUMENTAN UN 5,7%

O comercio presentou o pasado mes de febreiro un aumento interanual da súa facturación do 5,7%, por encima do que experimentaron os outros servizos (+4,3%).

O incremento da facturación do comercio debeuse principalmente ao avance nun 8% da cifra de negocios do comercio almacenista, que é a actividade que máis sube xunto á venda e reparación de vehículos e motocicletas (+6,3%), seguido do comercio comerciante polo miúdo (+1,1%).

Dentro dos outros servizos, as vendas aumentaron en todos os sectores. As actividades profesionais rexistraron o maior repunte da facturación (+7%), seguido das actividades administrativas (+5,3%), hostalaría e transporte e almacenamento (+3,7% en ambos os casos) e información e comunicacións (+2,6%).

En canto á ocupación, o emprego no sector servizos rexistrou o pasado mes de febreiro un crecemento interanual do 2,4%, a mesma taxa que a rexistrada en xaneiro, grazas, sobre todo, aos avances da ocupación nas actividades administrativas (+3,8%), comercio almacenista (+2,6%), transporte e almacenamento (+2,5%) e hostalaría (+2,4%).

En taxa mensual, o emprego nos servizos retrocedeu un 0,1%, debido ao retroceso nun 0,4% da ocupación no comercio, xa que os outros servizos incrementaron un 0,2% o seu persoal respecto de xaneiro.

TODAS As COMUNIDADES ELEVAN VENDAS E EMPREGO

O pasado mes de febreiro, todas as comunidades autónomas presentaron avances na cifra de negocios do sector servizos. Os aumentos máis importantes rexistráronse en Baleares (+9,6%), Comunidade de Madrid (+9,1%) e Navarra (+8,3%), mentres que os menores déronse en Asturias (+1,7%), e Cataluña e Castela e León (+2,1% en ambos os casos).

En canto ao emprego, tamén todas as comunidades presentaron no segundo mes taxas interanuais positivas respecto ao mesmo mes de 2016.