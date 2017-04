Investigadores abordan en Santiago achegas para desenvolver novas terapias fronte a diabetes e obesidade

Máis de 50 investigadores integrantes do proxecto TRANS-INT participan en Santiago de Compostela nunha reunión que se celebra desde este luns ata o 26 de abril en Santiago de Compostela para abordar "importantes avances" no uso da nanotecnoloxía para o desenvolvemento de novas terapias orais de interese no tratamento da diabetes, a obesidade e outras palotoloxías.

Reunión en Santiago do consorcio TRANS-INT | Fonte: Europa Press

Segundo informa o consorcio europeo TRANS-INT, este proxecto tivo como obxectivo o estudo integral da interacción de determinados nanomateriais co tracto gastro-intestinal, tras a súa administración oral.

Este estudo, segundo indica, permitiu avaliar o potencial de devanditos nanomateriais como transportadores de biomoléculas terapéuticas, péptidos e proteínas a través da mucosa intestinal.

Os avances logrados permiten, segundo puxeron de manifesto por parte do consorcio, "deseñar estratexias terapéuticas que poderían ser de interese no tratamento sistémico de enfermidades como a diabetes, a obesidade ou a dor, así como o tratamento local de enfermidades intestinais inflamatorias".

Todos estes logros abórdanse na reunión final do consorcio TRANS-INT, que desde ata este mércores celébrase en Santiago de Compostela coa participación de máis de 50 investigadores integrantes do proxecto, así como de representantes da Comisión Europea.

PRIMEIRA SESIÓN

O encontro contou durante a súa primeira sesión celebrada na mañá deste luns coa participación do doutor Justin Hanes da Johns Hopkins University (USA) e do doutor Felipe Casanueva do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), como relatores invitados.

O proxecto TRANS-INT iniciouse no ano 2012 e durante o seu cinco anos de duración mobilizou case 11 millóns de euros, dos que gran parte foi financiada pola Comisión Europea a través do seu programa 'Nanosciences, nanotechnologies, Materials and new Production technologies- NMP (NMP.2011.1.2-2 New targeted therapy using nanotechnology for transport of macro-molecules across biological barriers', do 7º Programa Marco da CE.