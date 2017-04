O secretario xeral dá Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, inicia este luns unha nova viaxe á República de Cuba, onde centrará a súa actividade nas provincias do interior, na súa liña de coñecemento e contacto directos coas comunidades galegas máis afastadas dos grandes núcleos de poboación.

Antonio Rodríguez Miranda | Fonte: Europa Press

Así, manterá un encontro coa colectividade residente nas provincias de Santa Clara e Camagüey, no interior central da illa.

Alí vive un número destacado de galegos e descendentes, que manteñen un importante vínculo cultural e familiar coa terra de orixe, pero que, polas "dificultades de transporte interior" no país, non sempre poden "compartir os eventos e celebracións da galeguidade residente na capital".

Antes de desprazarse ao interior, Miranda presentará as novas 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior', cuxo prazo de solicitude está xa aberto e estenderase ata o 31 de maio.

Completan a axenda do secretario xeral nesta nova viaxe a Cuba un encontro institucional co embaixador de España en Cuba, Juan José Buitrago, e outro cos presidentes das entidades galegas presentes na illa, así como unha reunión co presidente da Federación de Sociedades Galegas na República de Cuba, Sergio Toledo.