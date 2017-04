A Xunta incrementa o valor dos inmobles urbanos que se utiliza para a tributación dos impostos autonómicos

A Axencia Tributaria de Galicia actualizará desde o 1 de maio os coeficientes sobre os valores catastrais, cun incremento medio do 2,9% respecto dos vixentes, que se modificaron por última vez en 2015.

Esta modificación, segundo asegura a Consellería de Facenda nun comunicado, baséase en informes técnicos e na información de sociedades de tasación, e "vai na liña do que mostraron organismos estatísticos como o INE, cuxo índice de prezos da vivenda indica que o prezo da vivenda creceu un 3,3% entre os anos 2015 e 2016".

Así as cousas, destaca que o valor dos inmobles urbanos, que se utiliza para a tributación dos impostos autonómicos, manterase "un 46% por baixo dos valores de 2012".

O Diario Oficial de Galicia (DOG) recolle este venres unha resolución da Axencia Tributaria que é a que procede a actualizar estes valores "para recoller a evolución á alza dos prezos no sector inmobiliario nos últimos meses".

Os coeficientes sobre valores catastrais utilízanse na valoración de inmobles urbanos para liquidar principalmente dous impostos autonómicos: o imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e o imposto sobre sucesións e doazóns.

EXENTOS

En todo caso, Facenda matiza que estes coeficientes utilízanse igual "aínda que despois o contribuínte quede exento de pagar o imposto, como sucede desde o 1 de xaneiro de 2016 co 99% dos contribuíntes galegos cando reciben unha herdanza por vía directa".

Coa reforma aprobada pola Xunta, lembra, os contribuíntes galegos xa non teñen que pagar impostos cando reciben unha herdanza inferior a 400.000 euros por herdeiro, sen contar ademais a vivenda habitual.

Tamén fai referencia a consellería á ampliación do programa de impostos cero no rural, que fai que mozos, familias numerosas e persoas con discapacidade non paguen impostos cando adquiren no medio rural unha vivenda para uso habitual.